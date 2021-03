Urteil nach Bordellbrand in Reiskirchen gefällt

Über vier Jahre in Haft müssen zwei Täter, nachdem sie 2018 in Reiskirchen ein Bordell angezündet hatten.

REISKIRCHEN - Im Prozess um den Bordellbrand in Reiskirchen im Mai 2018 sind am letzten Prozesstag die Urteile gegen die beiden Angeklagten gefällt worden. Der 31-jährige Angeklagte muss für vier Jahre und drei Monate, der 37-jährige für drei Jahre und acht Monate zuzüglich einer Strafe von sieben weiteren Monaten in Haft. Mit DNA-Spuren von Bekleidung, die den Tätern zugeordnet werden konnten, sowie einem Überwachungsvideo wurden beide Angeklagte überführt.

Die Vorsitzende Richterin Dr. Kathrin Exler sah es als erwiesen an, dass die beiden sich der vorsätzlichen Brandstiftung schuldig gemacht haben. Zusätzlich wurde der 37-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verurteilt.

Durch DNA überführt

Die siebte große Strafkammer des Landgerichts folgte weitestgehend der Beweiswürdigung der Staatsanwaltschaft. Anhand der Videoauswertung und der DNA-Merkmale sei man davon überzeugt, dass sie das Feuer gelegt haben. Sie müssen der Geschädigten, der Frau eines ehemaligen "Hells Angels", den entstandenen Sachschaden ersetzen.

Vor Beginn der Verhandlung kam es zu Tumulten im Zuschauerraum, da sowohl Bekannte der Eigentümerin wie auch die der beiden Angeklagten zugegen waren, die sich verbal beharkten. Zu Beginn der Plädoyers stellte der Rechtsanwalt des Opfers, Konstantin von Reden-Lütcken, die Sicht seiner Mandantin als Nebenklägerin dar. Seine Mandantin habe Anspruch auf Wiedergutmachung. Er kritisierte das Verhalten der Angeklagten, die sich während der Verhandlungstage ungebührlich ihr gegenüber verhalten hätten. Die Taten bezeichnete er als "hollywoodreif". Die Geschädigte werde den Zivilprozess fortführen, um gerecht entschädigt zu werden. Der Verteidiger eines der Angeklagten, Henner Maaß, erwiderte auf seine Ausführungen, dass er aufgrund der Aussagen der Geschädigten Strafanzeige wegen versuchten Prozessbetrugs gestellt habe.

Staatsanwalt Rouven Spieler betonte im Plädoyer, dass er sich nicht auf "kühne Thesen", sondern auf Fakten stützen werde. Nüchtern stellte Spieler fest, dass zwei Personen im Partnerlook zur Tatzeit im Gebäude unterwegs gewesen waren. "Sie trugen offenbar Projektkleidung", betonte der Staatsanwalt. Die Kleidung und der Benzinkanister seien nach der Tat "dilettantisch entsorgt" worden. Die beiden Personen im Video hätten eine ähnliche Größe wie die beiden Angeklagten. Weiter betonte Spieler, dass die beiden Angeklagten bereits vorbestrafte Einbrecher seien und die nötige Expertise besitzen würden. "Toto & Harry mal anders, nämlich als erfahrenes Duo", seien unterwegs gewesen, so der Staatsanwalt, in einem scherzhaften Anflug. Zwischen zwei Bordellbetreibern habe es in Reiskirchen eine Konkurrenzsituation gegeben. Daher sei es auch logisch gewesen, dass das Mitführen einer scharfen Schusswaffe bei der Tat das Eskalationspotenzial deutlich erhöht hätte, wenn eine fremde Person vor Ort gewesen wäre. Zudem seien neben dem hohen Sachschaden auch die Vorstrafen der Angeklagten Gründe dafür, weshalb er sich für eine Gesamtstrafe von drei Jahren und fünf Monaten für den 31-jährigen und drei Jahre und acht Monate für den 37-jährigen Angeklagten aussprach.

Freisprüche gefordert

Der zweite Verteidiger Frank Richtberg plädierte für seinen Mandanten auf Freispruch, was den Bordellbrand angehe. "Was war denn das Ziel der Brandstiftung? Ein Fanal setzen, aber nicht mehr", argumentierte der Verteidiger. Die Verursacher, zu denen er nicht seinen Mandanten zähle, hätten nicht die Absicht gehabt, das im Bau befindliche Gebäude gänzlich zu zerstören. Zudem sei das Feuer von selbst erloschen. Eine Explosion sei nicht im Interesse der Täter gewesen. Richtberg betonte, dass der Ehemann der Geschädigten innerhalb der "Hells Angels" als "out" gelte und deswegen jeder Angel die Tat hätte begehen können. Die Statur der Personen auf dem Überwachungsvideo passe auf "80 bis 85 Prozent aller Männer" und sei deswegen nicht primär zu berücksichtigen. Zudem würden ortskundige Täter sich nicht die Mühe machen, das Bordell vorher penibel auszukundschaften.

Fremde beteiligt ?

Aufgrund teils nach seiner Ansicht nicht verwertbarer DNA-Spuren sowie dem Status des Ehemanns gehe er davon aus, dass auch fremde Personen beteiligt gewesen sein könnten. "Kann die Kammer ausschließen, dass eine fremde Person die Kleidung getragen hat?", fragt Richtberg abschließend in die Runde. Was das Fahren ohne Fahrerlaubnis und die Urkundsdelikte seines 37-jährigen Mandanten angehe, sei eine Geldstrafe angemessen, forderte Richtberg.

Verteidiger Maaß unterstricht nochmals, dass die Täter das Gebäude unbrauchbar machen und keine Explosion herbeiführen wollten. Zudem betont Maaß, dass die Art der Waffe im Video nicht zu bestimmen sei. "Es kann auch eine Gaswaffe gewesen sein", so der Verteidiger. Er schließe sich dem Vorschlag seines Kollegen an und verlangte einen Freispruch zugunsten seines Mandanten. Dem Plädoyer der Verteidiger folgte die Kammer schlussendlich nicht.