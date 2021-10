Veranstaltungen zu "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland"

Seit 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Aus diesem Anlass haben die Volkshochschulen in Stadt und Kreis gemeinsam Bildungs- und Kulturangebote geplant. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Seit 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Die Volkshochschulen (VHS) von Stadt und Landkreis Gießen gestalten aus diesem Anlass viele Bildungs- und Kulturangebote zum Thema, um das reiche kulturelle Erbe des Judentums in Deutschland bekannter zu machen. Durch die Zusammenarbeit mit "Arbeit und Leben Hessen" können einzelne Veranstaltungen gebührenfrei angeboten werden.

Die Volkshochschulen von Stadt und Landkreis Gießen haben in enger Abstimmung eine Veranstaltungsreihe zum Thema entwickelt. "Beide Volkshochschulen setzen damit auch ein starkes Zeichen für Menschenrechte, Vielfalt und Toleranz. Außerdem positionieren sie sich damit klar gegen Antisemitismus, was gerade in der heutigen Zeit eine wichtige Botschaft ist", lobt Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung das Projekt.

Erste Gemeinde in Köln

Historisch betrachtet geht das Datum auf die erste verbriefte jüdische Gemeinde auf deutschem Boden in Köln zurück. "Die erste in Quellen belegte Erwähnung für Juden in Gießen stammt aus dem Jahr 1344", erklärt Cornelius Mann von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar.

TERMINE Volkshochschule Landkreis Gießen Führungen über jüdische Friedhöfe (gebührenfrei) Sonntag, 24. Oktober, 10 bis 12 Uhr, Großen-Buseck Sonntag, 31. Oktober, 14.30 bis 16 Uhr, Vetzberg Sonntag, 7. November, 14 bis 15 Uhr, Treis Sonntag, 14. November, 10 bis 11 Uhr, Lollar Ausstellung "Menschenbewegungen - Flucht und Vertreibung" in der ehemaligen Synagoge, Am Anger 10, Großen-Buseck, Sonntag, 31. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr Ausstellung "Vom Scheitern eines anberaumten Massenmordes - Bulgarien 1934 bis 1944" vom 8. November bis 16. Dezember, offizielle Eröffnung am 24. November, um 19 Uhr, VHS-Haus Lich, mit anschließender Begleitveranstaltung mit Anna Tüne (Berlin), ab 20.15 Uhr Musikalische Lesung "Denk ich an Deutschland in der Nacht..." am Freitag, 12. November, ab 19 Uhr, VHS-Haus Lich Vortrag "Was bedeutet ,Jüdisch-Sein'?" am Mittwoch, 24. November, ab 18.30 Uhr, VHS-Haus Lich Podiumsgespräch "Abrahams Kinder: Gemeinsam" am Donnerstag, 3. März 2022, ab 19 Uhr, im VHS-Haus Lich Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.vhs-kreis-giessen.de oder unter 0641/9390-5700 Volkshochschule Stadt Gießen Kurs "Das geistige Leben der Juden" montags ab 25. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr, drei Termine Vortrag von Dr. Christian Pöpken "Quellen zur Geschichte des Judentums in Gießen" am Mittwoch, 3. November, ab 19.30 Uhr Besuch des Jüdischen Museums Frankfurt am Main am Freitag, 26. November, 15 bis 16.30 Uhr Stadtspaziergang "Jüdisches Leben im alten Gießen - Spurensuche" am Sonntag, 22. Mai 2022, 15 bis 17.15 Uhr Zum Holocaustgedenktag am Donnerstag, 27. Januar 2022, ab 19.30 Uhr: "Spätes Tagebuch - Aus den Erinnerungen von Max Mannheimer". Es liest und erzählt Michael Stacheder Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.vhs-giessen.de oder unter 0641 306-1472.

"Mit einem Kurs, Vorträgen und Exkursionen in Gießen und in das neukonzipierte jüdische Museum der Stadt Frankfurt bieten wir Zugänge zu jüdischem Leben und Geschichte", informiert die Leiterin der VHS Gießen, Waltraud Burger.

Außerdem werden Führungen zu jüdischen Friedhöfen in Gießen, Buseck, Biebertal, Lollar und Staufenberg angeboten. In Buseck wird in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Anger 10 in die Ausstellung "Menschenbewegungen - Flucht und Vertreibung" eingeführt. Im VHS-Haus Lich ist ab 8. November die Ausstellung "Vom Scheitern eines anberaumten Massenmordes - Bulgarien 1934 bis 1944" des Berliner Vereins "Courage gegen Fremdenhass" zu sehen.

"Wir freuen uns sehr, dieses Thema gemeinsam setzen zu können. Dabei möchten wir uns ausdrücklich bedanken bei den vielen Engagierten, die uns bei der Planung der Veranstaltungen tatkräftig unterstützt haben. In enger Abstimmung mit der VHS Gießen, der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar, der jüdischen Gemeinde Gießen, dem Kulturamt der Stadt Gießen und der Pfarrstelle für Ökumene im Gießener Land und Gießen sowie der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau haben wir ein vielfältiges Angebot erarbeitet, in dem für jeden was dabei ist", resümiert der Leiter der VHS des Landkreises, Torsten Denker, zum Schluss der Pressemitteilung.