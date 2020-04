Verbot von Großveranstaltungen trifft auch "Golden Oldies"

Bis zu 70 000 Menschen waren am letzten Juli-Wochenende 2019 in Wettenberg. Doch dieses Bild wird es in diesem Jahr nicht geben: Die Golden Oldies dürfen wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Für Bürgermeister Thomas Brunner keine ganz überraschende Entscheidung. Archivfoto: Lademann