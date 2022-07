Verdächtiger Gegenstand vor Gießener Amtsgericht

Vor dem Amtsgericht in Gießen wurde am Montag ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Wegen eines verdächtigen Gegenstandes, der vor dem Eingangsbereich des Gießener Amtsgericht in der Gutfleischstraße abgelegt wurde, ist es am Montagmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Um was genau für ein Gegenstand es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.

Nachdem der Gegenstand entdeckt worden war, wurde der Bereich in der Gießener Innenstadt zwischenzeitlich abgesperrt. Gut eine halbe Stunde später gab die Polizei Entwarnung. Die Entschärfer des Hessischen Landeskriminalamtes hatten den betreffenden Gegenstand als gefahrlos eingestuft, so die Polizei. Die Straßensperrungen wurden wieder aufgehoben.