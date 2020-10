Verein "Pro Hungen" stellt neue Drehleiter infrage

Beim Unwetter 2014 kam auch die Drehleiter der Hungener Feuerwehr zum Einsatz. Archivfoto: Lamberts

Hungen (vb/red). Der Einsatz von Drehleitern der Feuerwehren ist im Landkreis Gießen eigentlich eine interkommunale Angelegenheit. Es gibt sechs Stück mit Standorten in Lich, Grünberg, Pohlheim, Gießen, Buseck und Heuchelheim. Alle anderen Kommunen beteiligen sich an den Kosten und bei Bedarf rücken die Feuerwehren aus der Nachbarkommune an. Nur Hungen hat zusätzlich eine Drehleiter, die vor Jahren nach einem Brand in der Molkerei mithilfe von Spenden der Bürger und Geschäftsleute angeschafft wurde. Vor rund eineinhalb Jahren fiel die Drehleiter allerdings durch die technische Prüfung und durfte nicht mehr eingesetzt werden. Über einen Ersatz ist nach Angaben von Bürgermeister Rainer Wengorsch (Freie Wähler) im Zusammenhang mit dem Haushalt 2020 entschieden worden. Der Verein "Pro Hungen" fordert nun in einer Pressemitteilung mit Blick auf den drohenden Wegfall von Einnahmen, die geplante Ausgabe von 50 000 Euro "kritisch und transparent" zu betrachten.

Dafür dürfte es zu spät sein, weil die Drehleiter laut Wengorsch in Kürze in Betrieb genommen werden soll. Sie sei 20 Jahre alt und stamme von der Berufsfeuerwehr im schweizerischen Bern. Die Kosten lägen bei 65 000 Euro, 15 000 Euro übernehme der Verein der Freiwilligen Feuerwehr der Kernstadt.

Der Bürgermeister betonte, dass es um die zusätzliche Sicherheit der Bürger gehe. Zudem seien die anderen Drehleitern zu groß für Einsätze im Schloss - sie kämen nicht durch das Tor. Die Ersatzdrehleiter sei ein Wunsch aus der Feuerwehr gewesen, um bei Bränden schneller ausrücken zu können. Neben dem Schloss und der Molkerei gebe es weitere Gebäude, bei denen eine Drehleiter erforderlich sei. An der interkommunalen Zusammenarbeit wolle Hungen aber dennoch festhalten, betonte Wengorsch.

Das interkommunale Fahrzeugkonzept Feuerwehr im Landkreis Gießen war 2013 von allen Bürgermeistern unterzeichnet worden. Ziel war, Geld für die einzelnen Kommunen zu sparen, das Ehrenamt von Bürokratie zu entlasten und und die demografische Entwicklung zu berücksichtigen, die sich auch auf die Stärke der Einsatzabteilungen auswirkt. "Pro Hungen" schreibt, dass die Stadt 2018 für die Drehleiter mit Standort Buseck einen Anteil von rund 27 000 Euro und für die Drehleiter in Pohlheim weitere knapp 25 000 Euro gezahlt habe. In den nächsten sechs Jahren sei für die Ersatzbeschaffungen der Drehleitern in Grünberg, Lich und Heuchelheim ein Anteil der Stadt Hungen von rund 75 000 Euro einkalkuliert.

Im Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe sei 2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden, dass eine Drehleiter in Hungen nicht erforderlich sei, da die Drehleitern aus Grünberg, Lich und Nidda jeden Hungener Stadtteil innerhalb von zehn bis 20 Minuten erreichen könnten.

Nach Ausfall der eigenen Drehleiter wäre es spätestens jetzt also an der Zeit gewesen, die gemäß Bedarfsplan "unnötige" Drehleiter endgültig in den Ruhestand zu versetzen, meint "Pro Hungen". Eine neue gebrauchte Drehleiter dürfte hingegen wieder hohe Unterhaltungs- und Reparaturkosten verursachen. Davon geht der Bürgermeister nichts aus. Die Kosten der Unterhaltung seien "überschaubar", die Drehleiter besitze eine Vollabnahme über zehn Jahre.

Wengorsch glaubt nicht, dass die alte Drehleiter - wie "Pro Hungen" behauptet - überwiegend vom Bauhof genutzt worden ist, unter anderem zu Auf- und Abhängen der Weihnachtsdekoration. Er wusste aber auch nicht, wie oft sie im Jahr im Einsatz war, konnte sich aber an einen Fall von Menschenrettung vor einigen Jahren erinnern.

Wenn Hungen aus Gründen der Sicherheit - an der zweifelsohne kein Rotstift angesetzt werden dürfe - eine eigene Drehleiter benötigt, müsste dies umgehend im Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz festgelegt und Hungen bei den Bürgermeisterkollegen mit Nachdruck als Standort einer gemeinschaftlich erworbenen Drehleiter durchgesetzt werden, so "Pro Hungen". Doch stattdessen verlasse Hungen einseitig den Weg der interkommunalen Zusammenarbeit, führe die positiven Effekte des Fahrzeugkonzepts ad absurdum und lasse die Hungener Steuerzahler doppelt und dreifach für die Drehleitern im Kreis Gießen bezahlen, beklagte "Pro Hungen" abschließend. Der Bedarfs- und Entwicklungsplan werde aktuell fortgeschrieben und die Drehleiter dabei berücksichtigt, erklärte Wengorsch.