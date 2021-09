Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Anfang 2019 gründete Alia Schilling aus Fronhausen die erste Hirntumor-Selbsthilfegruppe im Raum Mittelhessen. Rund zweieinhalb Jahre zuvor hatte sie ihren Ehemann an diese Art der Krebserkrankung verloren. Jetzt soll zur Unterstützung der Selbsthilfegruppe ein eingetragener Verein gegründet werden. Deshalb wird für den morgigenFreitag. 3. September, zu einer Gründungsversammlung eingeladen. Beginn ist um 17 Uhr in der Praxis Alia Schilling. Weiersgärten 1 in Fronhausen.