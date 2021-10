Verfolgungsjagd: Räuber nach Unfall auf A45 verhaftet

Symbolfoto: dpa

LANGGÖNS - Ein Auto und ein Lkw sind am Freitagmorgen auf der A45 in Höhe Langgöns zusammengestoßen. Die Fahrbahn in Richtung Dortmund musste zeitweise voll gesperrt werden. Liest sich erst mal wie ein gewöhnlicher Unfall auf der Autobahn im Berufsverkehr. Doch vorausgegangen war diesem ein Raubüberfall in Aschaffenburg, in den einer der Unfallbeteiligten verwickelt war.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte gegen 10.40 Uhr der Fahrer eines weißen VW-Polos mit einem Lkw. Der Polo wurde auf die Seite der Fahrbahn geschleudert. Verletzt wurde niemand. Die A45 musste im Bereich der Talbrücke in beide Richtungen kurzfristig komplett gesperrt werden. Stand 11.30 Uhr sei laut Polizei noch die rechte Fahrspur gesperrt.

Polizei nimmt Verfolgung des mutmaßlichen Räubers auf

Vor dem Unfall soll der Fahrer des Polos einen Raub in Aschaffenburg begangen haben. Er flüchtete in seinem Fahrzeug mit Remscheider Kennzeichen (RS) mit hoher Geschwindigkeit auf der A45 in Richtung Dortmund. Mehrere Streifenwagen hatten die Verfolgung des mutmaßlichen Räubers aufgenommen. Bei Langgöns kam es dann im Baustellenbereich zu dem Unfall. Laut Polizei hatte der Polo-Fahrer die Spur gewechselt und prallte gegen mehrere Warnbaken und einen Lkw. Damit endete die Flucht des mutmaßlichen Räubers allerdings noch nicht: Er stieg aus dem Fahrzeug aus und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Polizeibeamte konnten den Mann jedoch wenig später festnehmen.