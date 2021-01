Verkehrsclub Deutschland fordert Lärmsanierung auf Main-Weser-Bahn

"Flüsterbremsen" sollen dafür sorgen, dass Güterwagen - wie hier am Gießener Oswaldsgarten - nicht mehr so laut sind. Dennoch fordert der VCD mehr Anstrengungen bei der Lärmsanierung auf der Main-Weser-Bahn. Foto: VCD Kreisverband Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Zwar gebe es durch "Flüsterbremsen" auch im Landkreis weniger Schienenlärm. Der Kreisverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) sieht dennoch Handlungsbedarf an der Main-Weser-Bahn.

Seit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember seien laute Güterwagen in Deutschland verboten und dürften nur noch mit sogenannten "Flüsterbremsen" fahren. Durch die leiseren Wagen halbiere sich der Lärm. Spürbar sei dies vor allem in Gießen, Lollar, Linden und Langgöns, wo auf der Main-Weser-Bahn besonders viele Güterzüge unterwegs sind. "Für viele Anwohner führt dies zu einer spürbaren Verbesserung, vor allem nachts beim Schlafen", erklärte VCD-Vorstandsmitglied Gerhard Born in einer Pressemitteilung.

Die Bundesrepublik habe als erstes EU-Land laute Güterwagen verboten. Ein EU-weites Einsatzverbot folge ab 2024 auf allen Strecken, auf denen mehr als zwölf Güterzüge in der Nacht fahren. Durch die Umstellung der Bremssohlen würden die Oberflächen der Waggonräder nicht mehr aufgeraut, was zu einem deutlich leiseren Rollgeräusch führe. "Flüsterbremsen" sorgten also auch dann für weniger Lärm, wenn die Züge nicht bremsen.

Zum Bedauern des VCD Gießen verzichte das Bundesverkehrsministerium im ersten Jahr jedoch auf Sanktionen bei Verstößen. Da sich die Bahnbranche aber seit Jahren auf das Verbot eingestellt hat und ihre Wagen fast komplett umgerüstet hat, hofft der VCD, dass laute Güterwagen die Ausnahme bleiben. Schon in den vergangenen Monaten sei es an der Main-Weser-Bahn deutlich leiser geworden.

Nach den von der Bundesregierung verkündeten Plänen werde es aber noch bis 2050 dauern, bis die 6500 Kilometer Gleise mit der größten Lärmbelastung in Deutschland durch Lärmschutzwände und Schallschutzfenster saniert sein würden. 125 Kilometer Schienenwege pro Jahr sind aus Sicht des VCD Gießen zu wenig.

Im Gießener Land gab es 2019 eine Lärmsanierung in Langgöns. Für Gießen, Linden und Lollar gebe es zwar schon schalltechnische Untersuchungen, jedoch noch keine fertige Planung, so der VCD. Der Kreisverband wünscht sich eine schnellere Lärmsanierung. Über seine Mitgliedschaft in der "Allianz pro Schiene" versucht er Einfluss zu nehmen. "Für mehr klimafreundlichen Schienenverkehr in Deutschland brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung", ist sich Born sicher. "Diese Unterstützung bekommt die Eisenbahn nur, wenn Politik und Bahnbranche gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, um die von Lärm belasteten Anwohner von Schienenstrecken weiter zu entlasten."