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Sonntag, 12.07.2020 - 07:20
4 min

Vermutlich dieses Jahr keine Wespenplage im Landkreis Gießen

Dass bereits im April die ersten Wespen gesichtet wurden, ist nicht unbedingt ein Indiz für eine Plage. Aber die eigentliche Hochphase ist erst im Spätsommer. Tipps zum stressfreien Umgang sind trotzdem wichtig.

Von Jennifer Meina
So nah will man einer Wespe eigentlich nicht kommen - und dennoch werden sie auch in diesem Sommer wieder als ungebetener Gast beim Grillen oder Kuchenessen dabei sein. Eine wetterbedingte "Wespenplage" wird es in diesem Jahr aber vermutlich nicht geben. Foto: dpa

So nah will man einer Wespe eigentlich nicht kommen - und dennoch werden sie auch in diesem Sommer wieder als ungebetener Gast beim Grillen oder Kuchenessen dabei sein. Eine wetterbedingte "Wespenplage" wird es in diesem Jahr aber vermutlich nicht geben. Foto: dpa

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