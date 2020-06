Versuchter Mord: Ex-Freund aus Kreis Gießen berichtet von geköpfter Diddl-Maus

Die Chatnachrichten zeigen eine schwierige Beziehung: Wiederholte Vorwürfe, Kränkungen und Verunglimpfungen folgen immer wieder gegenseitige Liebesschwüre. Symbolbild: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN. Die Geburt des Babys kann der Vater "kaum erwarten". Und schon freut er sich darauf, zu singen, damit der Nachwuchs "ganz still im Bauch wird". Die geschriebenen Nachrichten lassen keinen Zweifel daran, dass die beiden einander zugetan sind. "Ich liebe Dich sehr", versichert die künftige Mutter. Und der Adressat erwidert nicht minder gefühlvoll: "Ich denke immer an Dich." Das Glück der beiden ist jedoch nicht ungetrübt. Denn der Mann ist verheiratet und hat bereits zwei Töchter. Obendrein gibt es ständig Streit mit der eifersüchtigen Ehefrau. Für sie bleiben folglich nur abfällige Beleidigungen zwischen all den zärtlichen Beteuerungen, welche die Vorsitzende Richterin Regine Enders-Kunze im Saal 207 des Landgerichts verliest. Unterdessen wird das Schluchzen auf der Anklagebank immer lauter. Dort kann die 39-Jährige die Wortwechsel kaum mehr ertragen. Zumal sie gemeinsam mit dem Ehemann selbst lange von einem dritten Kind geträumt hat. Bis die Situation in der Nacht zum 17. Dezember im Wohnzimmer der Familie aus dem Kreis Gießen eskalierte. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat die Frau mit mindestens einem Messer auf ihren schlafenden Ehemann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Deshalb muss sie sich nun wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor der Schwurgerichtskammer verantworten.

Ohne Unterlass laufen die Tränen über das Gesicht der Angeklagten, immer stärker beginnt sie zu zittern. Aus diesem Grund wird das öffentliche Vortragen der Chatnachrichten abgebrochen, damit sie sich etwas beruhigen kann. Doch bis zum Gerichtsflur schafft sie es nicht. Noch im Sitzungssaal bricht sie zusammen und stöhnt die Verzweiflung geradezu heraus. Während sich der psychiatrische Gutachter ihrer sogleich annimmt, ist im Zuschauerraum ein lautes Raunen zu hören. Die Familie und etliche Freunde sind gekommen, um die 39-Jährige auch am zweiten Verhandlungstag zu unterstützen. Unüberhörbar sind nun die Angriffe gegen den Ehemann, für den manch drastisches Schimpfwort gefunden wird. Am Vormittag stehen nämlich bereits allerhand schriftliche Gespräche der Eheleute via Smartphone im Mittelpunkt. Wiederholte Vorwürfe, Kränkungen und Verunglimpfungen folgen dabei immer wieder auch gegenseitige Liebesschwüre.

Dass der Attackierte über Monate ein doppeltes Spiel am Laufen gehalten hat, musste er zu Prozessauftakt selbst einräumen. "Als ich angefangen habe, mit zwei Frauen zusammen zu sein, habe ich beide belogen", sagte der frühere US-Soldat. Das Misstrauen gegenüber ihrem Gatten hat die Angeklagte dazu verleitet, seinen Chatverkehr sowie seine Telefonate zu kontrollieren. Zudem hat sie sich einen GPS-Tracker besorgt und heimlich an seinem Wagen angebracht, um ihn orten zu können. Auf diese Weise hat sie gleich mehrfach erschnüffelt, dass er sich bei seiner Geliebten in Gießen und nicht an seiner Arbeitsstelle in Lippstadt aufhielt. Die Angeklagte, die sich angeblich an die Ereignisse in jener Dezembernacht nicht mehr erinnern kann, hat selbst im Prozess ihre Selbstzweifel und Verlustängste offenbart. Es scheint, als könne sie nicht damit umgehen, von einem Partner verlassen zu werden. Ein früher Freund, mit dem sie zwischen 1997 und Anfang der 2000er Jahre zusammen war, berichtet von Morddrohungen, "falls ich die Beziehung nicht fortsetze". Mehrfach habe sie Zettel in seinem Auto deponiert, mit Bezichtigungen und verzweifelten Versuchen, ihn zu halten. "Einmal hat sie sich vor mein Auto gelegt, damit ich nicht wegfahre." Ein anderes Mal klemmte eine schwarze Rose hinter seinem Scheibenwischer. Und schließlich habe sich die Frau unter dem Vorwand, sie beide seien verabredet, Zugang zu seinem Zimmer im Haus der Eltern verschafft. Dort habe sie auf ihn gewartet. Seiner Mutter war dabei zwischenzeitlich jedoch aufgefallen, dass einer Diddl-Maus der Kopf abgeschnitten worden war. Und danach habe der Vater ihr ein Messer entwenden können, das sie offenbar in der Bauchtasche ihres Kapuzenpullis verborgen hatte.

Nicht geklärt werden kann indes, ob die Angeklagte ihn vor vielen Jahren tatsächlich mit einem Gewehr aufsuchen und töten wollte. Eine Cousine soll seine Eltern telefonisch gewarnt haben. Die wiederum kann sich an einen solchen Vorfall vor rund 20 Jahren nicht erinnern, und die spontan als Zeugen gehörten Eltern - sie haben ihren Sohn zum Landgericht begleitet - sind sich wegen der zeitlichen Einordnung nicht einig. Fest steht zumindest, dass ihr Ex-Freund wegen der Morddrohungen Strafanzeige gestellt hat und die Angeklagte nach dem Vorfall mit dem Messer damals vier Wochen in psychiatrischer Behandlung war. Der Prozess wird bereits heute fortgesetzt.