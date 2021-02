Vertrag über Grünberger Gewerbegebiet unterzeichnet

Udo Schomber, Thomas Benz, Thomas Kreuder, Frank Ide, Andreas Hübl und Florian Langecker (v. l.) bei der Vertragsunterzeichnung. Foto: Schütte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GRÜNBERG - Zur Vertragsunterzeichnung für das interkommunale Gewerbegebiet trafen sich die Bürgermeister Thomas Benz (Allendorf), Frank Ide (Grünberg) und Florian Langecker (Rabenau) auf dem zukünftigen 250 000 Quadratmeter großen von der Stadt Grünberg angekauften Areal an der Auffahrt zur A5 in Richtung Frankfurt.

Anwesend waren dabei auch Erster Stadtrat Thomas Kreuder (Grünberg), Erster Stadtrat Udo Schomber (Allendorf) und Erster Beigeordneter Andreas Hübl (Rabenau).

Der Vertragsentwurf dazu wurde in mehreren Gesprächen mit Vertretern des Hessischen Städte- und Gemeindebundes gefertigt und ist inzwischen von den Stadtverordnetenversammlungen der beteiligten Kommunen abgesegnet worden. Grünberg will das Gebiet selber vermarkten oder an einen Projektierer übergeben. Diese Entscheidung soll Mitte des Jahres fallen und der Spatenstich im nächsten Jahr vorgenommen werden. Die Verteilung der Gewerbesteuer soll alle fünf Jahre angepasst werden und sich am Einwohnerschlüssel orientieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Stadt Grünberg daran mit knapp 13 500 Einwohnern mit 60,03 Prozent beteiligt, Allendorf (ca. 4000 Erstwohnsitze) mit 17,90 Prozent und Rabenau (ca. 5000) mit 22,07 Prozent. Die Vorfinanzierung und die Kosten für den Bebauungsplan, zu dem ein Entwurf vorliegt, übernimmt Grünberg, die Öko-Punkte für den naturschutzfachlichen Ausgleich werden über Allendorf und Rabenau abgerechnet. Berücksichtigen muss man vom Gesetz vorgeschriebene Mindestabstände, Freihaltetrassen von 100 Metern zur Autobahn und 30 Meter zum Wald.

Erlös geht an die Stadt

Der Verkaufserlös geht ebenso wie die Grundsteuer an Grünberg, die sämtliche Kosten, den Erwerb Grundbuch oder Umlegungsverfahren sowie etwaige Entsorgungskosten für Bodenverunreinigungen und die notwendige Bauleitplanung übernimmt. Hier sieht Bürgermeister Ide mit kleineren Flächen mit circa 300 Quadratmetern für Selbstvermarkter oder auch einer Tankstelle mit Benzin, Wasserstoff und E-Mobilität die Möglichkeit größerer Flächen für Logistiker gegeben. Für die Schaffung eines Kriterienkataloges soll sich zur gegebenen Zeit ein Beratungsausschuss mit allen Parteien gründen.