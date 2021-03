Verträge im Kita-Bereich ohne Befristung

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Ein festangestellter Arbeitsvertrag ohne Befristung ist nicht nur für Berufseinsteiger attraktiv, sondern im Grunde für jeden, der sich in einem Angestelltenverhältnis befindet. Ein Großteil der Beschäftigten im Kita-Bereich der Lebenshilfe Gießen muss sich hierüber zukünftig keine Gedanken mehr machen. Wie das gemeinnützige Unternehmen, das aktuell 13 Einrichtungen mit Kinderbetreuungsangeboten in sieben Kommunen in Stadt und Kreis Gießen betreibt, mitgeteilt hat, wurden Ende 2020 nahezu alle Arbeitsverträge von hauptamtlichen Kita-Fachkräften entfristet. Dies soll zukünftig auch für neues hauptamtliches pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten sowie Kinder- und Familienzentren gelten.

„Ich denke, dass diese Maßnahme in Zeiten des Fachkräftemangels, aber auch in Zeiten der Pandemie, ein wichtiges Zeichen ist: Die Lebenshilfe Gießen schätzt die wichtige und gute Arbeit der Kollegen in den Kindertagesstätten und Familienzentren, insbesondere momentan und in den vergangenen, von der Corona-Situation geprägten Monaten“, erklärt Dirk Oßwald, Vorstand der Lebenshilfe, in der Pressemitteilung.

Linda Hauk, Geschäftsführung Personal, ergänzt: „Die entfristeten Verträge sollen unsere Wertschätzung unterstreichen und vielleicht zukünftigen Mitarbeitern dieses wichtigen Bereichs signalisieren, dass sich die Lebenshilfe als Arbeitgeber hohe Maßstäbe der Fürsorge und Fairness auf die Fahne geschrieben hat und auf Befristungen verzichtet, wann immer es möglich ist.“

Dr. Rebecca Neuburger-Hees, Bereichsleitung Kindertagesstätten/Kinder- und Familienzentren, berichtet, dass es im Kita-Bereich der Lebenshilfe zuletzt einen ungefähren Anteil von etwas über 15 Prozent an befristeten Arbeitsverträgen gegeben habe. Dies habe vornehmlich mit Veränderungen bei der Belegung der Kita-Plätze sowie mit Schwankungen bei der Anzahl der Integrationsplätze zu tun. Sie freut sich über den Schritt zur generellen Entfristung der Verträge: „Das hilft uns dabei, gute Fachkräfte, von denen wir viele haben, an uns zu binden. Es ist der richtige Weg: Für unser Personal, für die Lebenshilfe Gießen – aber natürlich auch für alle Familien, die unsere Angebote in Anspruch nehmen.“

Aktuell beschäftigt die Lebenshilfe Gießen 160 hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter im Bereich der Kinderbetreuung. Hinzu kommen zehn nebenamtliche Aushilfskräfte, vier Auszubildende in Vollzeit sowie vier Erzieher/Heilerziehungspfleger in berufsbegleitender Teilzeitausbildung. Darüber hinaus mehrere Praktikanten in der Ausbildung zur Sozialassistenz und 23 FSJler (davon drei im inklusiven FSJ). Ab kommenden Sommer bietet der Bereich zudem mindestens fünf sogenannte PIVA-Plätze (Praxisintegrierte Ausbildung) an.

Auch für andere pädagogische Bereiche diskutiere man derzeit, ob auf Befristungen verstärkt verzichtet werden kann. „Nicht in allen Bereichen geht das so einfach und es kommt auch auf das Entgegenkommen von Kostenträgern an“, erläutert Oßwald. Das langfristige Ziel aber sei es in jedem Fall.