Vertretungslehrer soll Jugendlichen vergewaltigt haben

Die Schüler wurden von dem Angeklagten in einer Parkour-Gruppe betreut. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Ein 37-Jähriger aus Buseck soll 2015 mehrfach Jugendliche in seine Scheune eingeladen, mit ihnen während eines Trinkspiels große Mengen Rum und Schnaps getrunken und dabei immer wieder sexualisierte Aufgaben gestellt haben. Ihm wird vorgeworfen, an drei oder vier solcher Abende einen 15-Jährigen vergewaltigt zu haben. Gestern fand der Prozessauftakt vor dem Landgericht Gießen statt.

Der ehemalige Vertretungslehrer habe an einer Schule im Landkreis Gießen eine Parkour-AG geleitet. Eine kleine Gruppe der Schüler habe er auch vermehrt gefördert und mit ihnen Zeit außerhalb der Schule verbracht. Sie trainierten mit ihm in unterschiedlichen Vereinen, er sei mit ihnen zu Events in ganz Deutschland gefahren und habe sie auch zu sich nach Hause eingeladen.

In dem Prozess stand nun der Vorwurf der Vergewaltigung eines der Jugendlichen im Raum. Zudem soll der Angeklagte den Jungen zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Der 15-Jährige war so betrunken, dass er sich nicht wehren konnte.

Der Parkour-Trainer habe zwei der Jungen an verschiedenen Wochenenden in die Scheune eingeladen, die auf dem von ihm damals bewohnten Grundstück stand. Es wurde Pizza bestellt und auf Vorschlag des Angeklagten ein Brettspiel gespielt. Nach Aussagen der damals 14- bis 15-Jährigen war das Ziel dabei, dass man Alkohol trank und sich auszog. Zu diesem Zweck habe der 37-Jährige mehrere Flaschen Rum, Schnaps und Bier bereitgestellt. Während des Spiels sollten die Jungen Aufgaben erfüllen und erhielten dafür Punkte, bei einer Verweigerung wurde ihnen ein Punkt abgezogen.

Intime Aufgaben

"Am Anfang waren die Aufgaben noch in Ordnung. Da mussten wir nur tanzen oder ein Stück Pizza in einer bestimmten Zeit essen. Doch dann wurden die Aufgaben immer intimer", schilderte einer der Jugendlichen. Der Trainer hätte ihnen dann Aufgaben wie "Hol mir einen runter", "Blas mir einen" und "Esse einen Pudding mit meinem Penis" gestellt.

Die Abende hätten schließlich so geendet, dass einer der Jungen volltrunken eingeschlafen sei und sich dann auch die anderen Mitspieler schlafen gelegt hätten. In der Scheune gab es mehrere Matratzen. Die Jugendlichen trugen noch Boxershorts, denn sie hatten sich während des Spiels ausgezogen. "Nachts habe ich gemerkt, dass der Angeklagte zu mir kam, er schmierte meinen After mit Babyöl ein. Dann legte er sich auf mich, sodass ich mich nicht mehr bewegen konnte, und drang in mich ein", beschrieb der damalige Schüler, der in diesem Prozess auch als Nebenkläger auftritt.

Auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Dr. Kathrin Exler, was danach geschehen sei, antwortete er: "Er hat ejakuliert, mich liegen lassen und ist dann wieder zurück auf seine Matratze." Zu diesen Übergriffen soll es an drei oder vier verschiedenen Abenden gekommen sein. Genau wisse er dies aber nicht mehr, da die Treffen meistens mit einem Blackout geendet hätten, schilderte der Jugendliche.

Einer dieser Vorfälle soll jedoch von einem anderen Jugendlichen beobachtet worden sein. "Ich kann mich erinnern, wie sich der Angeklagte an ihm vergangen hat. Wir sind später nach Hause gelaufen und ich wusste nicht, was ich sagen soll", erklärte der Zeuge. Die damaligen Schüler hätten später über die Vorfälle gesprochen und entschieden, nicht mehr zu den Spieleabenden zu gehen. Beide konnten während ihrer Aussagen keine genauen Angaben zu den zeitlichen Abläufen machen. Sie wussten nur noch, dass es zwischen 2014 und 2015 war und die Spieleabende über mehrere Monate stattfanden. Die beiden Jugendlichen seien dann zwar weiter in das Parkour-Training gegangen, hätten sich jedoch von dem Angeklagten distanziert. Dies habe den 37-Jährigen verärgert.

"Grenze nicht überschritten"

Zu Beginn des Prozesses hatte der Angeklagte umfassend zu seiner Lebensgeschichte Stellung genommen. Er bestätigte, dass es die Abende und die sexualisierten Aufgaben gab. Doch den Vorwurf der Vergewaltigung wies er entschieden zurück. "Ich kann verstehen, dass dies für die Jungs schambehaftet ist. Das tut mir auch sehr leid", so der ehemalige Vertretungslehrer. "Doch diese Grenze habe ich nie überschritten."

Ihm sei der Sport nach mehreren Schicksalsschlägen sehr wichtig gewesen. Die Parkour-Gruppe habe er als Familienersatz gesehen und den Alkohol als Flucht aus dem Leben. Seine Homosexualität habe er den Jugendlichen offen mitgeteilt und vielleicht zu sehr ausgelebt.

Der 37-Jährige sprach noch weitere "Grenzüberschreitungen" und einen früheren Prozess wegen Übergriffen auf einen anderen Jungen aus der Parkour-Gruppe an. Der damals 13-Jährige sagte im aktuellen Prozess ebenfalls als Zeuge aus, da er an einem dieser Spieleabende teilgenommen hatte. Er bestätigte die sexualisierten Aufgaben, konnte jedoch keine Angaben zu den Vergewaltigungsvorwürfen machen. Auch er sprach von einem hohen Alkoholkonsum an diesem Abend.

Mehrere der ehemaligen Parkour-Schüler berichteten über das Vertrauensverhältnis zu dem Angeklagten. Er hätte unter den Schülern "seine Lieblinge" gehabt und über diese Spieleabende sei eher geschwiegen worden. Eine damalige Schülerin sagte aus, der Angeklagte habe sich ein Konstrukt aufgebaut, in dem er Kindern Halt gab, die kein stabiles Zuhause hatten, sie benutzte und dann fallen ließ. Ein heute 20-Jähriger schilderte die Tendenzen des Angeklagten, sich den Jugendlichen körperlich zu nähern. "Er war unsere Bezugsperson. Ich dachte damals, das wäre normal", so der Zeuge betreten. "Heute denke ich das nicht mehr." Der Prozess wird fortgesetzt.