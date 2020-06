Verwaltungsgericht Gießen: Baugenehmigung für Licher Logistikzentrum rechtmäßig

Diese Luftaufnahme von Anfang Mai zeigt die Dimensionen des geplanten Logistikzentrums auf der "Langsdorfer Höhe". Das Gießener Verwaltungsgericht hat die Baugenehmigung für rechtmäßig erklärt. Archivfoto: BfL

Kreis Giessen (vb/red). Die Baugenehmigung des Landkreises für das umstrittene Logistikzentrum auf der "Langsdorfer Höhe" in Lich war rechtmäßig. Dies besagt ein Beschluss des Gießener Verwaltungsgerichts, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Drei Anwohnerinnen sind mit der Genehmigung nicht einverstanden und hatten deshalb Widerspruch beim Landkreis eingelegt und den Eilantrag bei Gericht gestellt. Der Beschluss ist noch nicht rechtmäßig. Innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung der Entscheidung kann dagegen beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel Beschwerde eingelegt worden.

Das Bauprojekt des Investors Dietz AG, das ein Logistikzentrum des amerikanischen Online-Möbelhändlers Wayfair beherbergen soll, steht seit Langem in der Kritik und war bereits mehrfach Thema vor Gericht. Beim Gießener Verwaltungsgericht gibt es nach Angaben von Pressesprecherin Sabine Dörr einen weiteren Eilantrag einer Anwohnerin. Darüber werde in den kommenden Wochen entschieden.

Beim Landkreis liegen fünf Widersprüche gegen die Baugenehmigung vor, darunter auch jener der drei Antragstellerinnen im aktuellen Verfahren. Pressesprecher Dirk Wingender erklärte, dass über diesen Widerspruch entschieden werde, sobald der Gießener Beschluss rechtskräftig werde.

"Gefälligkeitsplanung"

Die drei Frauen wohnen zwischen 410 und 640 Meter von der geplanten Einfahrt zu dem Bauvorhaben entfernt und machen geltend, dass der Bebauungsplan für die "Langsdorfer Höhe" unwirksam sei. Gründe sind aus ihrer Sicht: Der Bebauungsplan sei nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, sei zu unbestimmt und setze in unzulässiger Weise Emissionskontingente fest. Außerdem handele es sich um eine "Gefälligkeitsplanung" im privaten Interesse der Dietz AG. Die Anwohnerinnen machen geltend, dass sie durch die deutliche Verkehrszunahme unzumutbar belastet würden.

Das Verwaltungsgericht schätzt die Baugenehmigung in seiner Entscheidung hingegen als rechtmäßig ein. Offensichtliche Mängel der Gültigkeit des Bebauungsplans seien nicht festzustellen. Eine tiefergehende Prüfung gebe es in einem Eilverfahren jedoch grundsätzlich nicht. Etwaige Fehler bei der Bekanntmachung habe die Stadt Lich durch die erneute Veröffentlichung des Bebauungsplanes beseitigt.

In den Festsetzungen seien auch die Immissionsorte hinreichend bestimmt ausgewiesen. Eine offensichtlich fehlerhafte Emissionskontingentierung, das heißt eine räumliche Zuteilung von Emissionskontingenten und Ausgleichsflächen auf Teile eines Baugebiets, liegt aus Sicht des Verwaltungsgerichts ebenfalls nicht vor. Der Vorwurf der "Gefälligkeitsplanung" sei zu pauschal, als dass darin ein offensichtlicher Fehler erkannt werden könne.

Das Bauvorhaben verstoße auch nicht gegen das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme, das allein durch Lärm verletzt sein könnte. Die Grundstücke der Anwohnerinnen lägen in Baugebieten, für die die zulässigen Lärmwerte, die durch das Logistikzentrum zu erwarten seien, eingehalten würden. Dies hätten die vorliegenden schalltechnischen Untersuchungen ergeben. Nach diesen Untersuchungen sei für die Grundstücke der Antragstellerinnen keine hörbare Belastung durch Verkehrslärm zu erwarten. Auch die zu erwartenden Geräusche des Logistikzentrums selbst hielten die vorgegebenen Richtwerte ein, so das Gericht in seiner Entscheidung.