VfR Lich: Hoffen auf's Pokalfinale

Neue Treppe, neues Flutlicht, neue Toiletten und neuer Grillplatz: Die Mitglieder des VfR 1920 Lich waren an der "Fasanerie" in der Corona-Pause fleißig. Foto: Kächler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LICH - Corona hat den Traditionsklub VfR 1920 Lich arg gebeutelt: Erst musste die Feier zum 100-jährigen Bestehen abgesagt werden und dann wurde auch noch die Saison in der Fußball-Kreisliga B vorzeitig abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt stand das Licher Herrenteam - zwei Spieltage vor Schluss - ungeschlagen an der Tabellenspitze und hätte eigentlich den Sekt schon kaltstellen können. Doch die Licher Fußballer nutzten die unfreiwillige Auszeit, um ihre Sportanlage auf Vordermann zu bringen.

Wie Markus Strauch vom VfR-Präsidium erläutert, habe man insgesamt rund 25 000 Euro in die Infrastruktur der Sportanlage "Fasanerie" investiert. "Der größten Brocken war dabei die neue Flutlichtanlage", so Strauch. Mit viel Eigeninitiative sei die in die Jahre gekommene Toilettenanlage saniert worden. Außerdem wurden zwei Treppenaufgänge für die Zuschauer "mit viel Manneskraft" gebaut sowie ein Grillplatz in Eigenleistung erstellt. "Zuletzt haben wir mit Unterstützung der Stadt den Zaun im Bereich des Parkplatzes erneuert."

Bedingt durch die Pandemie konnte der VfR 1920 Lich seinen Mitgliedern in den vergangenen 15 Monaten nur ein eingeschränktes Sportangebot unterbreiten. Der Spielbetrieb war über viele Monate hinweg eingestellt. Trotzdem habe der Verein in dieser Zeit individuelle "Corona-konforme" Trainingsinhalte angeboten. So sei etwa das Einzeltraining für Jugendliche sehr gut angenommen worden, berichtet Strauch.

Allerdings, erzählt er weiter, seien mit den sportlichen Einschränkungen auch wirtschaftliche Verluste einhergegangen. "Nachdem wir im vergangenen Jahr neben dem traditionellen Frühschoppen zu Pfingsten auch alle Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum absagen mussten, sieht es in diesem Jahr nicht besser aus. Der Pfingstfrühschoppen ist erneut abgesagt. Wann der Spielbetrieb wieder startet, ist noch nicht entschieden. Dadurch entfallen natürlich wichtige Einnahmemöglichkeiten für unseren Verein," resümiert Strauch.

Allerdings hoffe der VfR, dass das Pokalfinale für A- und B-Jugendteams Ende Juni in Lich stattfinden kann. Beste Voraussetzungen dafür haben die Mitglieder in rund 300 freiwilligen Arbeitsstunden jedenfalls bereits geschaffen.