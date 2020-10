Viel Schadholz im Licher Wald

Dr. Julien Neubert, Ulrich Gessner und Karin Römer vor geschädigten Bäumen auf den Bessinger Kuppen. Foto: Graf

LICH - Es gibt keine Baumart ohne Probleme. Diese Aussage des Licher Revierförsters Ulrich Gessner macht das Dilemma unserer Wälder deutlich. Durch Hitze und Trockenheit haben die Bäume keine Kraft, sich gegen Pilze und Schädlinge zu wehren, und bei den Neuanpflanzungen wird es schwierig, die am jeweiligen Standort richtigen und überlebensfähigen Bäume zu pflanzen. Der Wald wird sich ändern.

Am Montag fand im Licher Stadtwald auf den Bessinger Kuppen eine Begehung mit Ulrich Gessner statt, der dem Licher Bürgermeister Dr. Julien Neubert und der Ober-Bessinger Ortsvorsteherin Karin Römer erläuterte, was sich in den nächsten Jahr im Ober-Bessinger Wald verändern wird. Die Ober-Bessinger wissen, dass die Bessinger Kuppen sich nördlich der Landesstraße 3481 (Laubacher Straße) und des Chinarestaurants zwischen dem Waldweg und der Ausfahrt Ettingshausen, befinden. Dort wird sich einiges ändern.

Trockenheit

Bürgermeister Neubert gab einen Einstieg in den Sachverhalt. Die Naturverjüngung, das heißt, das Aussäen und Anwachsen neuer Eichen, Buchen oder Fichten durch die von den Bäumen herabfallenden Eicheln, Bucheckern und Zapfen funktioniere besonders im Bereich der Kuppen nicht mehr, weil dort die Bäume unter der Trockenheit und Sonne besonders leiden. Mittlerweile habe selbst eine so konkurrenzstarke Baumart wie die Buche, die es in unseren Wäldern bereits zur Zeit der Römer gegeben habe, große Schwierigkeiten. Aufgrund der Trockenheit würden die Kronen braun und die Äste fielen herab, wenn der Baum nicht vorher gefällt werde. Für die Besucher des Waldes und die Waldarbeiter bestehe Lebensgefahr. Gessner prognostizierte, der neue Herrscher des Waldes werde die Eiche sein.

Die Extremsommer seit 2018 haben den alten Buchenbeständen im Licher Stadtwald, insbesondere im Bereich der Bessinger Kuppen, zugesetzt. Sie sind am Absterben und müssen gefällt werden, so lange das Holz noch vermarktbar ist, erklärte der Revierförster. "Es werden keine gesunden Bäume gefällt, sondern nur geschädigte, kranke, also Kalamitätsholz", fuhr Gessner fort. Der Einschlag habe in den vergangenen Jahren durchschnittlich bei 10 000 Festmetern Holz gelegen. Davon seien etwa zehn bis 15 Prozent Kalamitätsholz gewesen. Heute entnehme man ebenfalls 9000 bis 10 000 Festmeter im Jahr, aber alles sei Schadholz, so Gessner. Dadurch seien die Erlöse trotz der Fördermittel durch das Land geringer. Für das Waldwirtschaftsjahr 2020/2021 gehe man erstmals von "roten Zahlen" aus.

Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik an der Forstwirtschaft. Man solle den Wald sich selbst überlassen, heißt es. In unmittelbarer Nachbarschaft, im Ockelsberg, habe man seit Jahren nichts mehr gemacht, aber trotzdem gebe es dieselben Probleme durch die Trockenheit, so Neubert. Der Licher Stadtwald ist ingesamt 1580 Hektar groß, davon ist das Gebiet Bessinger Kuppen circa 150 Hektar groß, von denen 50 Hektar geschädigt sind.

Kranke und absterbende Bäume müssen aber auch entfernt werden, weil sie eine Gefahr für die Menschen, die im Wald wandern, Pilze suche oder joggen, darstellen. Das werde jetzt im Bessinger Wald passieren, so der Förster. Danach werde man drei Jahre abwarten und dann neu anpflanzen. Dazwischen müsse immer wieder mit der Motorsense gemäht werden, damit Brombeeren und Brennnessel nicht hochkommen. Problematisch sei, dass es keine Baumart gebe, die ohne Probleme die Klimaveränderungen vertrage. Deshalb sei es notwendig, ganz gezielt für den jeweiligen Standort die Baumart auszuwählen, der man an diesem Ort eine gute Zukunft gebe. Infrage kommen verschiedene Eichearten, die Elsbeere und der Feldahorn sowie an geeigneten Standorten die fränkische Weißtanne, die trockenresistenter sei als die anderen Nadelbaumarten.

2020 wurden im Stadtwald 32 000 Bäume neu angepflanzt, die teilweise durch Ehrenamtliche und die Feuerwehr gewässert werden mussten. 2021 sollen es 46 000 Bäume werden. Dabei sammele man den Samen teilweise selbst oder beziehe ihn von Qualitäts-Firmen, denn diesen Kampf könne man nur mit Qualität gewinnen, so Gessner.