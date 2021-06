Viel Spaß, Abenteuer und freie Plätze

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Kanu-Fahren an der mecklenburgischen Seenplatte, Sonnen auf Sylt oder Ponyreiten in Sachsen-Anhalt: Die Sommerfreizeiten der Jugendförderung des Landkreises Gießen bieten viel Spaß, Abenteuer und Erholung. Noch gibt es dort freie Plätze.

Ein alternatives Ferienkonzept ermöglicht den Kindern und Jugendlichen, auch in Zeiten der Corona-Pandemie zusammen mit Gleichaltrigen zu verreisen. So haben die Jugendförderung sowie die Ferienunterkünfte Hygienekonzepte erarbeitet und die Abläufe und Programmpunkte der Freizeiten entsprechend angepasst, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Daher wird es anstelle des zweiwöchigen Abenteuercamps in Nordspanien eine einwöchige Freizeit vom 2. bis 9. August für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren auf der Nordseeinsel Sylt geben. Ein weiteres spannendes Angebot für 13- bis 16-Jährige ist das Kanu-Outdoorcamp an der mecklenburgischen Seenplatte vom 19. bis 25. Juli. Für Kinder von neun bis 13 Jahren ist eine einwöchige Freizeit vom 15. bis 22. August am Edersee geplant. Auf dem Programm steht hier neben verschiedenen Abenteuern in der Natur beispielsweise ein Ausflug ins Maislabyrinth. Für diese Freizeiten sowie für die Mädchenfreizeit auf dem Ponyschloss in Altenhausen in Sachsen-Anhalt vom 22. bis 28. August für neun- bis 13-jährige Mädchen gibt es noch freie Plätze. Die Kosten betragen jeweils 280 bis 310 Euro.

Aufgrund der dynamischen Entwicklungen der Corona-Pandemie können die Freizeiten derzeit nur unter Vorbehalt stattfinden. Fragen beantwortet Julia Erb von der Jugendförderung des Landkreises Gießen unter 0641/9390-9233 oder per E-Mail an julia.erb@lkgi.de.

Weitere Information sowie die Anmeldeformulare finden Interessierte auf der Internetseite der Jugendförderung (www.lkgi-jugendfoerderung.de) unter dem Punkt „Freizeiten“.