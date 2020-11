Übergabe des Antwortschreibens der Hochwald Foods auf das gemeinsame deutschlandweite Forderungspapier der Bauern (v.r.) mit Hartmut Schäfer, Werksleiter der Molkerei, Stefan Mann, Vorsitzender des BDM (Bundesverband deutscher Milchviehhalter) und Christian Damm von der LsV-Milchgruppe. (Foto: Schäfer)

KREIS GIESSEN - KREIS GIESSEN (rrs). Die Lage der tierhaltenden Betriebe in Deutschland wird immer verzweifelter. Niedrigsten Erlösen stehen galoppierende Kosten und immer neue Auflagen gegenüber. Schlachtkapazitäten brechen weg, Schweine und Rinder erzielen nur noch geringwertige Schleuderpreise und die Milchpreise decken gerade mal zwei Drittel der Erzeugungskosten. Damit sind viele Existenzen massiv bedroht. Schon im August haben sich deutschlandweit die Verbände der Bauern gemeinsam auf ein Forderungspapier geeinigt, dass ihre Verarbeiter, will heißen Molkereien und fleischverarbeitenden Betrieben, mit konkreten Preisforderungen konfrontiert. Unter dem Motto „Schluss mit lustig – Uns geht die Luft aus“ startete der Bundesverband deutscher Milchviehhalter (BDM) zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), LsV-Milchgruppe, European Milk Board (EMB), den Freien Bauern und dem MEG Milch Board die Aktion „Milchdialog“.

An mehr als 150 Standorten von Molkereien und Schlachthöfen in ganz Deutschland händigten die Bauern am 11. November um 11.11 Uhr das Forderungspapier ihren Verarbeitern aus. Mit dabei auch Hungen, wo das Papier an die Molkerei der Hochwald Foods GmbH ging. In diesem ersten Schritt wurden (1) für den Liter Milch mindestens 15 Cent mehr, (2) für das kg Rindfleisch mindestens 1 Euro mehr, (3) für das kg Schweinefleisch mindestens 50 Cent mehr und (4) für das kg Geflügel mindestens 20 Cent mehr gefordert.

Am gestrigen Donnerstag um 11.11 Uhr hatten sich unter Führung von Stefan Mann, Vorsitzender des BDM (Bundesverband deutscher Milchviehhalter), Christian Damm von der LsV-Milchgruppe und des Langder Milchviehhalter Heiko Hofmann, der letzte seines Standes in Hungen, rund 40 Bauern vor der Hochwald Molkerei zusammen gefunden, um das Antwortschreiben auf die Forderungen von Werksleiter Hartmut Schäfer entgegenzunehmen. Allerdings war dieses Schreiben sehr ernüchternd. Viele schöne Worte, aber weder ein konstruktiver Vorschlag noch eine einzige konkrete Zusage. Im letzten Satz das einzige Zugeständnis: „Wir sind jederzeit zur Diskussion bereit“. Enttäuschung machte sich unter den anwesenden Bauern breit und einige äußerten lauthals ihren Unmut.

Heiko Hofmann rechnete vor, dass er für seine Milch pro Liter einen Basispreis von 31 Cent bekommt, aber die vollen Kosten für Futter, Stall, Arbeitslohn für Angestellte mit 43 Cent zu Buche schlagen. Langfristig ist so ein Überleben kaum möglich, daher ist er von 15 Hungener Milchbauern in den 90ern als einziger übrig geblieben. „Das Motto heißt heute billig, billiger, am billigsten – und die Bauern trifft es als letztes Glied in der Kette am härtesten“, bedauerte er. Ab dem 17. November endet statistisch gesehen die Milch-Selbstversorgung in Deutschland, wirft Christian Damm vom LsV ein. Bei Gemüse war das schon am 15. Februar der Fall. Deutschland kann sich nicht mehr ganzjährig selbst versorgen, was in Krisensituationen brenzlig werden kann. Ein anderer Milchbauer mit stolzen 300 Kühen blickt sehnsüchtig in die Vergangenheit: „In den 90er Jahren ging es uns Milchbauern so gut“. Für die Milchquote hätte er damals im sechsstelligen Bereich investiert und Quoten gekauft. Und dann kam wie aus heiterem Himmel das Aus für die Quotenregelung und er blieb auf seinen hohen Investitionen sitzen, Ausgleich gab es keinen.

Seit dem Krisenjahr 2016 darbt nun die Milchwirtschaft schon vor sich hin, die Landwirte arbeiten am existenziellen Limit ohne Hoffnung auf nachhaltige Besserung. „Die jungen Leute wandern aus der Landwirtschaft ab in lukrativere Berufe“, bedauerte er und wie lange er seine 300 Kühe noch mit der Familie halten und versorgen kann, sei ungewiss. Stefan Mann (BDM) hofft auf einen Zusammenschluss aller Landwirte mit einem einheitlichen Konzept und gemeinsamen Regeln, idealerweise europaweit, um den Verarbeitern Paroli zu bieten. Aber das ist bis jetzt nur ein unrealistischer Wunschtraum.