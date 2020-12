Viele Fälle in Seniorenheimen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Stand Donnerstag gab es 57 Corona-Fälle unter Bewohnern des Seniorenzentrums Linden, zwölf Pflegekräfte waren infiziert. Dies teilte der Landkreis auf Anfrage mit. Im Johannesstift in Gießen sind es 16 Bewohner und drei Pflegekräfte. Bei Maria Frieden in Gießen 24 und sechs, bei St. Anna in Gießen jeweils zwei und im Seniorenzentrum Gleiberger Land jeweils drei. Für Linden sind Ausnahmegenehmigungen unter Voraussetzungen möglich, damit positiv getestete Pflegekräfte weiterhin tätig sein können. Dies ist nur möglich, wenn diese asymptomatisch sind, Schutzausstattung anlegen und ausschließlich im Covid-Bereich tätig sind. Die Genehmigungen müssen für jede einzelne, beantragte Pflegekraft schriftlich ausgestellt werden, erklärte der Landkreis.