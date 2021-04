Viele Infos von Landwirtinnen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Mehr als 40 Schülerinnen haben sich im Rahmen des Girls’ Days in zwei digitalen Veranstaltungen über Ausbildungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft informiert. Der Hessische Bauernverband und der Verein für Landvolkbildung hatten gemeinsam dazu eingeladen. Unter anderem vermittelte Eva Steinmetz, die derzeit eine Ausbildung zur Landwirtin im Betrieb der Familie Fay in Pohlheim absolviert, den Schülerinnen gute Einblicke in landwirtschaftliche Betriebe mit den Schwerpunkten Milchvieh-, Rinderhaltung und Direktvermarktung. Liz Meisinger vom Hessischen Bauernverband berichtete, dass im Ausbildungsberuf Landwirt der Anteil von Frauen leicht zugenommen habe, und zwar von zehn Prozent 2000 auf 17 Prozent 2019. Verbandspräsident Karsten Schmal wertete den Girls’ Day im Online-Format als großen Erfolg.