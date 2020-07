Vieles anders, aber kein Verzicht: Ferienspiele in Reiskirchen

Bitte recht freundlich: Auf dem Sportplatz in Saasen konnten sich die Ferienspielkinder verkleiden. Das Erinnerungsfoto gab es dank Sofortbildkamera zum Mitnehmen. Foto: Pfeiffer

Saasen. Laute Musik schallt aus den Boxen auf dem Sportplatz in Saasen, ein Junge im grünen T-Shirt und mit Basecap spannt den Bogen und zielt mit einem Gummipfeil auf eine Gruppe Stofftiere. Ein dunkler Teddy muss dran glauben und plumpst vom Tisch auf den Rasen. Ein paar Meter weiter sammelt die "Wünschesammlerin" derweil die Träume des Nachwuchses. Auf Papier gebracht sollen sie am Abend mit Heliumballons in den Himmel steigen. Es ist die zweite Woche der projektorientierten Ferienspiele der Gemeinde Reiskirchen und eigentlich hätte für diesen Tag ein Ausflug in den Freizeitpark Lochmühle im Kalender gestanden. Aber die Corona-Pandemie hat auch die Pläne der Reiskirchener Jugendpflege durchkreuzt.

"Wir haben monatelang geplant und wussten irgendwann gar nicht mehr, was wir noch anbieten können", erzählt Jugendpfleger Sebastian Stumpf, der den Posten als Elternzeitvertretung von Stefanie Abendroth erst im Februar übernommen hatte. Die Ferienspiele ausfallen zu lassen sei jedoch keine Option gewesen: "Die Kinder müssen raus. Es ist eine ganz schwierige Zeit für sie." Also mussten Pandemie-geeignete Alternativen her - statt in den Freizeitpark ging es kurzerhand auf einen eigens für die Ferienspielkinder organisierten "Jahrmarkt".

An verschiedenen Stationen konnten die Kinder nicht nur ihre Treffsicherheit mit Bogen und Gummipfeilen unter Beweis stellen, sondern auch Lebkuchenherzen mit Zuckerguss verzieren, Verkleidungen ausprobieren oder mit dem Fußball auf eine überdimensionale aufblasbare Dartscheibe zielen. Bei der "Geisterbahn" brauchte es hingegen einiges an Überwindung, denn was sich in den einzelnen Kisten versteckt hatte - unter anderem Plastikspinnen und glibberiger Schleim - musste erfühlt werden. Doch auch hier war wegen Corona alles ein wenig anders: Bevor die Unerschrockenen ihre Hände in die Kisten stecken konnten, kam erst einmal das Desinfektionsmittel zum Einsatz.

Monatelange Schulschließungen, kaum Kontakt zu Freunden, kein Fußballtraining. Da wirken die projektorientierten Ferienspiele umso mehr wie ein wahres Kinderparadies. Und auch die Eltern dürften sich über die Entlastung freuen - zwei Wochen lang wird der Nachwuchs von morgens bis zum späten Nachmittag betreut. In der ersten Woche stand, wie auch in den Jahren zuvor, zudem eine Übernachtung auf dem Sportplatz am Waldrand an. Doch während in den vergangenen Jahren bis zu 140 Kinder in Saasen betreut wurden, waren es diesmal nur 64 - was aber nicht an fehlendem Interesse, sondern an den Corona-Regeln lag. Acht Zelte gibt es für den Nachwuchs, nur in Gruppen mit maximal zehn Personen darf auf Mund-Nasen-Masken verzichtet werden. In Saasen kümmerten sich daher immer zwei Betreuer um acht Kinder. Einigen Familien musste die Gemeinde daher absagen, die Warteliste war lang. "Es ist schwierig für die Eltern, die lange Zeit auf die Betreuung verzichten mussten", weiß Stumpf. Eine größere Gruppe hätte jedoch "den Rahmen gesprengt".

Und auch mit "nur" 64 Kindern haben Stumpf und sein Team alle Hände voll zu tun. "Bitte Abstand halten", tönt es immer mal wieder über den Sportplatz, regelmäßig geht es zum Händewaschen und das Essen gibt es getrennt nach Zelten. "Es ist bewundernswert, wie gut die Kinder das mitmachen", lobt der Jugendpfleger. Vielleicht auch deshalb, weil sie trotz aller Einschränkungen in Saasen auf wenig verzichten müssen. Zwar ist Fußballspielen tabu, stattdessen gibt es aber eine Torwand. Und selbst die beliebte Disco musste nicht ausfallen, sie war nur anders: Hula-Hoop-Reifen auf dem Boden fungierten als Abstandsmarkierungen für die kleinen Tänzer.