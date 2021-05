Vier Abgeordnete verzichten auf Kreistagsmandat

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). 81 Frauen und Männer wurden am 14. März in den Kreistag gewählt, nur vier von ihnen haben das Mandat im Vorfeld der konstituierenden Sitzung am kommenden Montag abgelehnt. Dies berichtete Thomas Euler, Leiter der Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit, auf Anfrage.

Bei der CDU verzichteten Karin Bouffier-Pfeffer aus Gießen und Celina Gräfin zu Solms-Laubach auf ihre Mandate. Dabei hatten sie viele Stimmen erhalten und waren von den Wählern nach vorne kumuliert und panaschiert worden. Bouffier-Pfeffer kam von Platz 68 auf 18, bei Solms-Laubach (CDU) ging es von Rang 40 auf 13. Für sie rücken nun Mathias Fritz aus Lollar und Malke Aydin aus Pohlheim nach.

Bei den Grünen lehnte Dr. Christiane Schmahl ihr Mandat ab. Sie konnte es auch gar nicht annehmen, denn sie ist noch bis Ende Mai hauptamtliche Erste Kreisbeigeordnete. Hauptamt und Ehrenamt schließen sich aus. Nachrücker ist Dr. Eberhard Werner aus Wettenberg.

Auch bei „Volt“ kam es zu einem Wechsel. Da Jutta Schuchard aus Gießen ihr Mandat nicht annahm, gehört nun Vyacheslav Yashchenko aus Reiskirchen dem Kreistag an.

Zudem sind zwei Frauen und zwei Männer in den Kreistag gewählt worden, die derzeit noch ehrenamtliche Mitglieder im Kreisausschuss, der Regierung des Landkreises, sind: Istayfo Turgay, Silva Lübbers und Norman Speier (alle SPD) sowie Hiltrud Hofmann (Grüne). Sie durften ihre Mandate annehmen. Dies gilt nur übergangsweise bis zur Wahl des neuen Kreisausschusses, voraussichtlich in der Sitzung am 12. Juli.