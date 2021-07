Vier Ausschüsse mit vielen Themengebieten

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Bevor der Kreistag seine Entscheidungen trifft, werden Themen in der Regel in den Fachausschüssen beraten. Davon soll es auch in der neuen Legislaturperiode vier Stück geben. Der Haupt- und Finanzausschuss ist Pflicht und bereits gebildet. Im September werden auch die anderen drei Ausschüsse die Arbeit aufnehmen.

Sie werden jeweils 16 Mitglieder haben. Dies beschloss der Kreistag auf Antrag der neuen Koalition von CDU, Grünen und Freien Wählern. Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Integration und Ehrenamt ist zuständig für alle Angelegenheiten der Sozial-, Jugend-, Gleichstellungs- und Gesundheitspolitik sowie für Integration, Ehrenamt, Arbeitsmarktpolitik und Fragen des Jobcenters.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz, Digitalisierung und Mobilität kümmert sich um Wirtschaftsförderung und -politik, die Kreisentwicklung, Umwelt-, Klima- und Naturschutz sowie Fragen der Energie, der Landwirtschaft, der Digitalisierung und der Mobilität. Schule, Bauen, Planungsfragen und Sport sind die Themen für den Ausschuss für Schulen, Bauen, Planen und Sport.

Arbeitsgruppe ÖPNV

Außerdem beschloss der Kreistag einstimmig, dass es wieder eine interfraktionell und nicht öffentlich tagende Arbeitsgruppe ÖPNV geben soll. Auch dies hatte die Koalition beantragt. Pro Fraktion soll es ein Mitglied geben. Außerdem soll ein Vertreter des Fahrgastbeirats mitarbeiten.

Die Arbeitsgruppe habe in der vergangenen Wahlperiode „sehr erfolgreich an der Verbesserung des ÖPNV“ gearbeitet, heißt es zur Begründung. Die Weiterentwicklung bestehender Angebote und die Schaffung neuer, flexibler Verkehrslösungen seien wichtige Zukunftsaufgaben, die in den politischen Gremien mit Priorität verfolgt werden sollten. Ziel sind fraktionsübergreifende Lösungen.