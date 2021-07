Vier Gießener von Ministerpräsident Boufier geehrt

Wurden für ihre Verdienste ausgezeichnet: v.l. Rainer Volk aus Buseck, Manfred Boida aus Langgöns, Maren Müller-Erichsen aus Linden und Walter Kwartnik aus Rabenau mit dem Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Foto:Riehl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN/GIESSEN - Wiesbaden/Gießen (red). Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat am Dienstag vier Persönlichkeiten aus dem Landkreis Gießen für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement geehrt. Sie haben sich in außerordentlicher Weise für das Gemeinwohl, das Land Hessen und die Bundesrepublik Deutschland eingesetzt.

Im Wiesbadener Schloss Biebrich verlieh Bouffier den Hessischen Verdienstorden an Rainer Volk aus Buseck, den Hessischen Verdienstorden am Bande an Maren Müller-Erichsen aus Linden und Manfred Boida aus Langgöns und überreichte das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Walter Kwartnik aus Rabenau.

Rainer Volk aus Buseck bekam für sein jahrzehntelanges, facettenreiches Engagement den Hessischen Verdienstorden von Ministerpräsident Volker Bouffier verliehen. Der gelernte Gärtner engagiert sich seit 1964 als Mitglied in diversen Prüfungsausschüssen für angehende Floristinnen und Floristen. Seine Fachkenntnisse als Gärtnermeister und in der Floristik setze er zudem als Vorstandsmitglied im "Freundeskreis Busecker Schlosspark" ein. Im Turnverein 1899 Großen-Buseck ist er seit über 40 Jahren im Vorstand aktiv, seit 2002 als erster Vorsitzender.

Manfred Boida aus Langgöns erhielt für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement den Hessischen Verdienstorden am Bande. Der 79-Jährige gründete den Gemischten Chor des Gesangvereins "Germania" Langgöns, der sich unter anderem für die Verbesserung der deutsch-amerikanischen Freundschaft engagiert. Boida war zudem Motor für eine länderübergreifende Freundschaft zwischen Musikern der Bundes-Musikkappelle St. Ulrich am Pillersee in Österreich und dem Gesangsverein "Germania" Langgöns. "Manfred Boida hat mit seinem Engagement einen entscheidenden Beitrag zu gut funktionierenden Beziehungen zum Nachbarland Österreich geleistet", sagte der Ministerpräsident.

Ebenfalls mit dem Hessischen Verdienstorden am Bande wurde die frühere Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Maren Müller-Erichsen aus Linden, ausgezeichnet. Damit wird ihre ehrenamtliche Arbeit im Bereich der Behindertenfürsorge gewürdigt. "Da Maren Müller-Erichsen selbst Mutter eines Jungen mit einer geistigen Behinderung ist, hat sie früh erkannt, dass Menschen mit Behinderung stärker gefördert werden müssen. Für eine Verbesserung dieser Verhältnisse engagierte sie sich über 30 Jahre als Vorsitzende der Lebenshilfe Gießen, wobei ihr Engagement weit über die Landesgrenze hinausging. Müller-Erichsen war acht Jahre lang stellvertretende Bundesvorsitzende der Lebenshilfe. Dieses beherzte Engagement zum Wohle anderer verdient Lob und Anerkennung", sagte Ministerpräsident Bouffier.

Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland bekam Walter Kwartnik aus Rabenau vom Hessischen Ministerpräsidenten überreicht. Der gelernte Konditor und Bäckermeister hat sich in verschiedensten Gremien für seinen Berufsstand eingesetzt, unter anderem über 34 Jahre in der Handwerksorganisation, der Kreishandwerkerschaft Gießen, der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Kreishandwerkerschaften sowie seit 1996 im Berufsbildungsausschuss des Hessischen Bäckerhandwerks. "Walter Kwartnik hat sich in hohem Maße für seinen Berufsstand engagiert und stets die Stimme für das Bäckerhandwerk erhoben. Sein Engagement ist vorbildlich", sagte Bouffier bei der Festveranstaltung. Durch seine Funktion als Vorsitzender des regionalen Handwerksbeirats sei er im regionalen Handwerk in Mittelhessen ein äußerst wichtiger und positiver Multiplikator. Der 70-Jährige setze sich als Gründungsmitglied des Vereins "Region Gießener Land" auch intensiv für die Regionalentwicklung ein.