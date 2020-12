Vier Millionen Euro Sachschaden im Langgönser Ortsteil

Eine Oberkleener Firmenhalle brannte am Mittwochmorgen nieder. Foto: Feuerwehr Langgöns

LANGGÖNS - Langgöns (ww). Auf dem Gelände des Filtrationssysteme-Herstellers Newterra aus Oberkleen kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Großbrand. Am Gebäude in der Steinbruchstraße 8 entstand Sachschaden von rund vier Millionen Euro. Das Personal konnte sich rechtzeitig retten. Hinweise auf Brandstiftung gibt es bisher keine, hieß es seitens des Polizeipressesprechers Jörg Reinemer. Die genaue Brandursache wird ermittelt. Das Unternehmen Newterra von Diplom-Ingenieur Ulrich Weise entstand 2001 und wurde 2012 erweitert. Es hat nur wenige Mitarbeiter.

Oberkleen ist Wohnort des obersten Dienstherrn der Langgönser Feuerwehren. Bürgermeister Marius Reusch machte am Mittwochmorgen die Rollläden hoch, als er die Bescherung auf der gegenüberliegenden Seite Oberkleens sah. "Ich habe kurz nach sieben Uhr die Sirenen gehört. Als der Rollladen ganz oben war, sah ich, dass das Dach des Unternehmens bereits in Flammen stand." Eine riesengroße schwarze Rauchsäule sei später über Oberkleen zu sehen gewesen. Über die Smartphone-App Katwarn wurde die Bevölkerung von der Polizei am Morgen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden.

160 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren zeitweise rund 160 Feuerwehrleute, darunter die gesamte Langgönser Wehr. Die Drehleiter-Einsatzfahrzeuge aus Pohlheim und Gießen rückten an. Spezialkräfte aus Laubach und Grünberg, die sich mit Gefahrgut auskennen, überprüften die Luft. Auch Busecker Feuerwehrleute waren vor Ort. Teile des Firmengeländes nutzen noch zwei weitere Unternehmen. Einige der dort geparkten Fahrzeuge des örtlichen Autoteileverwerters Strunk wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein Messebauer lagerte dort seine Ausstattung. Das meiste konnte gerettet werden, erklärte Reusch.

Da die Halle von einem Freigelände umgeben ist und es Dauerregen gab, habe sich das Feuer glücklicherweise nicht weiter ausgebreitet. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung des Brandes konnten die Einsatzkräfte nur von außen löschen. Durch die Stahlträgerbauweise sei die Halle akut einsturzgefährdet gewesen, teilte die Feuerwehr Langgöns mit. Einsatzkräfte hätten die Außenhaut des Gebäudes geöffnet, um die darin enthaltene Dämmung abzulöschen. Die Halle wurde durch ein Unternehmen noch am gleichen Tag abgerissen, um die so freigelegten Glutnester ablöschen zu können.

"Für dieses Jahr haben wir alles durch, vom Hochwasser bis zum Großbrand", meinte zuletzt der Langgönser Bürgermeister.