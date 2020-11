Vier Todesfälle im Landkreis Gießen am Wochenende

Angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen, ist die Allgemeinverfügung nochmals verschärft worden. Symbolbild: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Am Wochenende gab es im Landkreis einen deutlichen Anstieg an Personen, die mit oder an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben sind. Von Freitag auf Samstag starben nach Angaben des Landkreises vier Personen, sodass seit dem Frühjahr nun 17 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie im Landkreis bekannt sind.

Nach einem leichten Rückgang am Samstag (2235 Fälle), sind - Stand Sonntagnachmittag - derzeit 2269 Personen mit dem Virus infiziert; 42 davon befinden sich in stationärer Behandlung. Im Detail gibt es folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 26 (73,8), Biebertal 60 (149,3), Buseck 66 (93,2), Fernwald 49 (217,0), Gießen 827 (204,9), Grünberg 64 (191,0), Heuchelheim 57 (166,3), Hungen 89 (214,4), Langgöns 74 (59,9), Laubach 62 (93,8), Lich 98 (174,0), Linden 175 (496,5), Lollar 160 (126,1), Pohlheim 200 (77,2), Rabenau 24 (99,3), Reiskirchen 57 (136,6), Staufenberg 73 (106,2), Wettenberg 102 (103,4), unbekannter Wohnort sechs. Die Inzidenz liegt im Kreis bei 172,9 - am Vortag lag sie bei 161,4. Seit dem ersten Fall im Frühjahr gab es 3507 (3471) Corona-Fälle im Landkreis. 1221 Personen (1219) sind genesen.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlässt der Landkreis nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern und Änderungen der Landesverordnungen eine weitere Allgemeinverfügung. Diese tritt am 1. Dezember in Kraft und ergänzt die bisher geltenden Allgemeinverfügungen, die zum heutigen Montag, 30. November, auslaufen.

So dürfen Speisen und Getränke, die in Gast- oder Verkaufsstätten erworben wurden, erst ab einer Entfernung von 50 Metern zur Abgabestelle verzehrt werden. Auf die Einhaltung dieser Beschränkung müssen nicht nur die Kunden, sondern auch die Betreiber der Gast- und Verkaufsstätten achten. Zudem dürfen Speisen und Getränke nicht an Personen geliefert werden, die sich auf öffentlichen Plätzen, in Park- und Grünanlagen oder Veranstaltungsstätten und Versammlungsräumen aufhalten. Bei Zusammenkünften und außerschulischen Bildungsangeboten dürfen weder Speisen oder Getränke angeboten noch dorthin geliefert werden. Der Verzehr von selbst mitgebrachten Speisen und Getränken für den Eigenbedarf ist weiterhin erlaubt.

Der Landkreis sieht weiterhin eine Maskenpflicht für Lehrer bei außerschulischen Bildungsangeboten vor und ergänzt mit diesem Schritt die Landesvorgaben. Angepasst hat der Landkreis außerdem seine Regelung zum Sport, der zuvor nur kontaktlos stattfinden dufte. Nach der neuen Allgemeinverfügung ist Kontaktsport nun für Personen aus demselben Hausstand erlaubt. Des Weiteren übernimmt der Landkreis die bereits getroffenen Regelungen zu Gesellschaftsjagden. Die erlaubte Teilnehmerzahl ist weiterhin abhängig von der Größe der bejagbaren Fläche.

Die Allgemeinverfügung tritt am Dienstag, 1. Dezember, in Kraft und gilt bis einschließlich Sonntag, 20. Dezember. Im Wortlaut nachzulesen ist sie im Internet unter www.lkgi.de.