80 Teams traten Sonntagmorgen zur vierten ADAC Limes Klassik Oldtimerfahrt an.

POHLHEIM (psa). Mit einem überarbeiteten Konzept konnte jetzt die vierte ADAC Limes Klassik des Automotorsportclubs Pohlheim (AMSC) stattfinden. "In den letzten Jahren war die Veranstaltung immer noch mit einem Treffen verbunden", berichtet Mitorganisator Alexander Wissgott vom AMSC. "Dieses Mal gibt es nur eine Ausfahrt, die auch nicht wie sonst zum Oldtimerpokal des ADAC zählt". Gemeinsam mit der Stadt Pohlheim wurde ein Hygienekonzept für die Limes Klassik erarbeitet, aber auch die Veranstaltung wurde umstrukturiert. Normalerweise seien die Strecke und Aufgaben der Ausfahrt besonders schwierig und trickreich gestaltet gewesen, da diese anlässlich des ADAC Oldtimerpokals stattfand, und erfahrene Fahrer gezielt herausfordern sollte, erklärt Wissgott.

"Dieses Mal wollten wir es bewusst anders machen und den Spaß in den Vordergrund stellen", führt er weiter aus. "Damit haben wir auch versucht neue Leute zu motivieren mit ihrem Auto an der Ausfahrt teilzunehmen". Die Idee scheint aufgegangen zu sein, 80 Teams haben sich am Sonntagmorgen vor der Klosterwaldhalle in Dorf-Güll zusammengefunden, um an der Ausfahrt teilzunehmen. Zehn davon nahmen mit dem Motorrad teil, der Rest in Autos bis Baujahr 1999. Im Vergleich dazu waren es in den vergangenen Jahren nur etwa 45 bis 50 Teams, die an den Start gingen. Dementsprechend breit ist auch die Spanne an Modellen. Als ältestes Fahrzeug trat ein Hansa-Borgward 1700, Baujahr 1936 an, als jüngstes ein Mercedes 320SL aus dem Jahre 1998.

Die Strecke für die Motorradfahrer ist ausgeschildert, die Autofahrer müssen sich diese anhand von Hinweisen und mithilfe ihres Teamkollegen selbst suchen und dabei unterwegs auch immer wieder Aufgaben lösen.

Diese wurden so modifiziert, dass eine Chancengleichheit herrscht, erläutert Wissgott, "Die Leute, die zum ersten Mal dabei sind, haben die gleiche Chance Punkte zu sammeln, wie die die schon sehr oft dabei waren." So müssen die Teilnehmer beispielsweise an jedem Ortsausgang den letzten Buchstaben des Ortsschilds in ihrer Bordkarte notieren und auf der Strecke einige Stellen anhand eines Fotos finden. Außerdem gibt es einige Fahraufgaben zu meistern, bei denen die Teilnehmer zum Beispiel auf einen bestimmten Abstand an ein Hindernis heranfahren sollen oder eine bestimmte Strecke exakt in einer vorgegebenen Zeit fahren müssen. Damit auch bei solchen herausfordernden Aufgaben alle Teilnehmer die gleiche Chance haben, wurden verschiedene Spielereien überlegt. Wissgott erklärt dazu: "Es gibt erfahrene Fahrer, die auf eine hundertstel Sekunde genau durch eine Lichtschranke fahren können, wir haben deshalb eingebaut, dass die Autos zum Beispiel eine Schale mit einem Ball darin auf die Motorhaube bekommen. Der Ball darf dann nicht herausfallen." Damit sollen Fahrer, die sonst besonders exakt und abrupt stoppen können, genauso herausgefordert werden, wie Anfänger.

Es gibt aber auch Aufgaben, bei denen die Teilnehmer einfach Glück brauchen, "Bei Leica in Wetzlar gibt es einen Zwischenstopp mit einem Würfelspiel, da können Fahrer, die ihr Auto nicht so gut unter Kontrolle haben, auch nochmal Punkte aufholen", erzählt Wissgott.

Viele lobten die gute Organisation und tatsächlich nahmen nicht wenige davon zum ersten Mal an einer Ausfahrt teil.

So auch Udo van Moll aus Marburg und Karin Schmidt aus Heuchelheim die gemeinsam in van Molls Ford Capri 2,8i aus dem Jahre 1983 antreten. Das Auto habe ihm damals gut gefallen und er besitze es seitdem, erzählt er. "Es ist schon ziemlich kniffelig, obwohl ich mich sonst ganz gut orientieren kann", meint Schmidt in Hinsicht auf die Strecke und die Aufgaben, "Ich glaube, man muss sich sehr konzentrieren und vor allem nicht einfach anderen hinterherfahren, denn die könnten ja falsch liegen." Beide können sich gut vorstellen in Zukunft öfter an solchen Ausfahrten teilzunehmen.

Nach den beiden landschaftlich schönen Etappen bekamen die besten Teilnehmer Pokale verliehen. In der Fortgeschrittenen-Klasse gewannen Hans-Peter und Elke Nees, die mit einem Mazda MX5, Baujahr 1991, antraten, bei den Anfängern siegten Steffen Krill und Melina Jahn in einem VW Golf GTI aus dem Jahr 1983. Auf Platz eins der Motorradfahrer schaffte es Stefan Haub mit einer BMW R27, Baujahr 1962. Unter allen Teilnehmer wurden zusätzlich noch Sachpreise verlost, dafür stiftete Autohäuser Pohlheim ein Wochenende mit einem Abarth und die Firma Jung & Sohn weitere Preise.