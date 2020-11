Virtueller Weihnachtsmarkt im Lumdatal

Wegen Corona sind zwar viele Weihnachtsmärkte abgesagt, doch auch virtuell kann Bummeln Spaß machen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

TREIS - Um zumindest virtuell doch ein bisschen Weihnachtsstimmung zum Ausklang dieses turbulenten und für viele sehr schweren Jahres aufkommen zu lassen, bereitet die Initiative "Nachhaltig im Lumdatal" einen Online-Weihnachtsmarkt vor. Die Bewerbung als Aussteller ist noch möglich.

Kurz zum Hintergrund: Hinter der Initiative steckt das Ehepaar Sandra und Markus Ferber aus Treis. Erst vor Kurzem, im Herbst dieses Jahres, haben sie ihr Online-Magazin "Nachhaltig im Lumdatal" ins Leben gerufen. Mit ihrem ehrenamtlichen - und für die Nutzer kostenlosen - Engagement wollen sie zu nachhaltigem Leben anregen und die Menschen im Lumdatal zusammenbringen. Jeder, der möchte, kann sich beteiligen. Die Themen sind breit gefächert. Es gibt Tipps zu den Bereichen Ernährung, Energieeffizienz, Müllvermeidung, Konsumverhalten und Umwelt bis hin zu einem "Reparaturcafé". Kreativer Kopf - und somit auch für die Texte verantwortlich - ist die 45-jährige Sandra Ferber, ihr Ehemann ist staatlich geprüfter Techniker für nachhaltige Energien und Energieberater für Baudenkmale. Dieses Fachwissen bringt der 52-Jährige auf der Homepage ein.

Treffen online

Das Ganze ist als Online-Magazin im Oktober an den Start gegangen. "Es haben sich schnell so viele Menschen aus dem ganzen Lumdatal gemeldet, die an Vernetzung interessiert waren, dass mehr daraus geworden ist. Am 7. November fand das erste Treffen - als Online-Meeting - der neu gegründeten Initiative 'Nachhaltig im Lumdatal' statt, was jetzt monatlich wiederholt werden wird. Das für nächstes Jahr geplante Reparatur-Café ist bereits aus dem Netzwerk hervorgegangen und auf dem ersten Treffen haben sich auch schon Ideen für weitere Projekte von anderen Teilnehmern entwickelt, unter anderem für eine Lebensmittelkooperation, Lernmodule zu nachhaltigen Themen für die Schulen und einen Umwelterlebnispfad", erzählen die Initiatoren.

Fotos Wegen Corona sind zwar viele Weihnachtsmärkte abgesagt, doch auch virtuell kann Bummeln Spaß machen. Symbolfoto: dpa Sandra und Markus Ferber. Foto: Ferber 2

Doch zunächst steht die besinnliche Zeit vor der Tür: Da Corona-bedingt fast alle Weihnachtsmärkte ausfallen müssen, haben sich die beiden eine Alternative einfallen lassen: Am Samstag, 28. November, wird der Weihnachtsmarkt in Form der eigens dafür erstellten Internetseite www.weihnachten-im-lumdatal.de eröffnet werden. Handgefertigte Laternen-Krippen, weihnachtliche Dekorationen, Advents-Floristik, Gedrechseltes, Genähtes und viele weitere schöne Dinge werden die Besucher dort erwarten. Auch ein virtueller Glühweinstand und ein Weihnachtsbaumverkauf wird nicht fehlen. Bis zum 24. Dezember wird man online auf dem Weihnachtsmarkt herumbummeln und einkaufen können. Die erstandenen Dinge kann man dann nach Belieben vor Ort bei den Anbietern abholen, auch kontaktfrei, oder sich mit der Post zustellen lassen.

Standplatz

Alle, die im Lumdatal oder der unmittelbaren Umgebung ansässig sind, und schöne Dinge herstellen oder verkaufen, die man auch sonst auf einem Weihnachtsmarkt finden würde, können sich jetzt noch für einen virtuellen Standplatz bewerben. Dazu reicht es, eine kurze Mail mit den Angaben, woher man kommt und was man anbieten möchte, an info@nachhaltig-im-lumdatal.de zu schicken. Alle weiteren Informationen zum Ablauf der Teilnahme am Weihnachtsmarkt werden daraufhin zugesendet.

Den lokalen gewerblichen Anbietern soll die Möglichkeit verschafft werden, sich den Menschen im Lumdatal vorzustellen und sich so auch über die Weihnachtszeit hinaus in Erinnerung zu bringen. Aber auch ohne Gewerbeanmeldung kann teilnehmen, wer zum Beispiel Gestricktes, Gebasteltes oder ansonsten Selbstgemachtes anzubieten hat. Es soll außerdem die Möglichkeit geschaffen werden, dass auch die Besucher des Weihnachtsmarktes diesen mitgestalten können: Kurze Videos können eingereicht werden, auf denen ein weihnachtliches Lied vorgespielt, eine Geschichte erzählt oder auf andere Weise Weihnachtsstimmung verbreitet wird. Fotografien von zum Beispiel einer verschneiten Landschaft im Lumdatal oder einem festlich beleuchteten Haus können beigetragen werden. Kinder können ihre selbstgemalten Weihnachtsbilder per Mail zuschicken und dann auf der Internetseite wiederfinden. Ein jeder soll sich auf seine Weise mit einem kleinen oder größeren Beitrag beteiligen und mit vielen anderen Menschen verbunden fühlen können. Die Teilnahme als Aussteller ebenso wie als Besucher ist kostenfrei.

"Wir wünschen uns sehr, einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können, dass niemand sich einsam fühlen muss in diesen Vorweihnachtstagen - auch wenn die richtigen Weihnachtsmärkte, Adventsfeiern, gemeinsamen Plätzchen-back-Nachmittage und Gottesdienste nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden können", erläutern die Initiatoren ihre Absicht. "Wir freuen uns auf einen fröhlichen virtuellen Weihnachtsmarkt und eine gesegnete Weihnachtszeit im Lumdatal - trotz allem."