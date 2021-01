Virus-Ausbruch in Pflegeheim in Lollar

Mittlerweile gibt es über 100 Todesfälle im Kreis Gießen im Zusammenhang mit Covid-19. Foto: Sasa Katrijevic/Stock.adobe

KREIS GIESSEN - Im Landkreis Gießen wurde bereits zu Silvester die Hunderter-Marke an Pandemie bedingten Todesfällen durchbrochen. Aktuell sind es am Neujahrstag sogar 110 Menschen (Silvester 101), die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Zudem sind im Pflegeheim "Haus am grünen Weg" in Lollar 98 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Dort fand eine Reihentestung statt. Die Testergebnisse der Pflegekräfte liegen noch nicht vor. Das Gesundheitsamt veranlasste, dass die positiv getesteten von den negativ getesteten Personen separiert wurden. Für die Einrichtung gilt ein Besuchsverbot.

Die Zahl der Neuinfektionen führte dazu, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Lollar auf 1396,8 (Stand Neujahrstag) angestiegen ist.

Im Landkreis Gießen gibt es derzeit 2748 aktive Corona-Fälle (2510, Stand 30. Dezember). In stationärer Behandlung sind 94 (94) Menschen. Im Detail gibt es folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 37 (196,7), Biebertal 74 (268,7), Buseck 87 (163,1), Fernwald 124 (376,2), Gießen 849 (191,5), Grünberg 153 (514,3), Heuchelheim 68 (115,1), Hungen 156 (285,8), Langgöns 74 (102,7), Laubach 65 (229,2), Lich 126 (224,7), Linden 156 (152,8), Lollar 260 (1396,8), Pohlheim 179 (286,7), Rabenau 50 (158,9), Reiskirchen 108 (273,2), Staufenberg 83 (247,9), Wettenberg 99 (246,5). Seit dem ersten Fall Ende Februar wurden 6453 (6129) Corona-Fälle im Landkreis verzeichnet. 3595 Personen (3528) gelten als genesen. Die Inzidenz liegt im Kreis bei 272,6 (186,2). Für die Berechnung spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben.