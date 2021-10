Vogelzug: Nabu lädt zur Beobachtung ein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Gerade der Oktober ist ein spannender Monat in Sachen Vogelzug. Zur gemeinsamen Beobachtung der Zugvögel laden die Nabu-Gruppen Heuchelheim-Kinzenbach, Rodheim-Bieber und Wettenberg zu zwei Terminen ein: Am morgigen Sonntag, 24. Oktober, von 15 bis gegen 17.30 Uhr in Kinzenbach am „Hollywood-Parkplatz“ (Waldstraße Richtung Grillhütte folgen). Hier sind vornehmlich Großvögel wie Greifvögel, Kormorane und Kraniche zu erwarten, wenn das Wetter mitspielt. Am Sonntag, 7. November, wird nach Kleinvögeln Ausschau gehalten, von 7.30 bis 11.30 Uhr in der Feldgemarkung zwischen Gewerbegebiet Rodheim-Bieber (Orion/Inwerk) und der Krofdorfer Gemarkung „Strafehardt“. Zeitgleich sind an diesem Tag voraussichtlich auch Beobachter des Nabu-Kreisverbands am Steinbacher Lutherberg, am Altenberg in Odenhausen, im Alten Feld bei Allertshausen, an der Grüninger Warte und in der Feldgemarkung Bettenhausen unterwegs, um den Vogelzug zu erfassen. Teilnehmer sollten ein Fernglas mitbringen. Die Abstands- und Hygienebeschränkungen sind einzuhalten.