Volkshochschule des Landkreises Gießen: Bildung in Zeiten der Pandemie

Eric Mootz, Anita Schneider, Anja Janetzky, Torsten Denker, Martina Kuhn und Iris Korte-Klimach (v.l.) stellten das Herbstprogramm im Park der Volkshochschule vor.

Kreis Giessen (paz). "Krisenfest werden, neugierig bleiben" lautet das Motto des Herbstprogramms der Kreisvolkshochschule (KVHS), das am Dienstag vorgestellt wurde. "Es wird einen interessanten Mix aus Präsenzveranstaltungen und digitalen Formaten geben", versprach Landrätin Anita Schneider (SPD). Mit letzteren habe man in den vergangenen Monaten vor allem eine neue, jüngere Zielgruppe gewinnen können.

"Volkshochschule ist mehr als nur stures Lernen", betonte die Landrätin. Umso wichtiger sei es, auch in Corona-Zeiten den persönlichen Bildungsaustausch fortzuführen. Das sanierte Kreisvolkshochschulgebäude in Lich biete dank einer neuen Lüftungsanlage sowie großzügiger Räume, deren Türen in den Garten führten, die besten Voraussetzungen hierfür.

"Zum ersten Mal seit vielen Jahren wird es kein Programmheft geben", bedauerte KVHS-Leiter Torsten Denker. Auch dies sei der Pandemie geschuldet. "Wir müssen zum Teil von Tag zu Tag neu planen", unterstrich er. In diesem Zusammenhang wies Denker auf die Website unter www.vhs-kreis-giessen.de hin, auf der rund 400 Bildungsangebote zu finden seien. "Wir haben schon jetzt viele Anmeldungen vorliegen." Allerdings müssten die Teilnehmerzahlen Corona-bedingt reduziert werden. Einige Kurse würden verkürzt, andere im Rhythmus von zwei Wochen stattfinden. Dabei versuche man allen Anforderungen gerecht zu werden.

Stellvertretend präsentierten Denker und seine Mitarbeiter ausgewählte Bildungsangebote aus fünf Programmbereichen. So wird es im Bereich "Gesellschaft" am 2. Oktober in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung und vhs.wissen.live einen kostenfreien Livestream zum Thema "Pandemien - Corona und die neuen globalen Infektionskrankheiten" geben. "Lässt sich ein bislang unbekanntes Virus überhaupt aufhalten oder ist es nur Frage der Zeit, bis 60 Prozent und mehr der Bevölkerung angesteckt sind?" ist nur eine von vielen Fragen, der Professor Jörg Hacker, ein international renommierter Experte auf dem Gebiet der Infektionsbiologie, nachgehen wird.

Mit der "Politik der Songs" von Bob Dylan, Leonard Cohen, John Lennon, Kate Bush und anderen wird sich der Künstler und Philosoph Sven Görtz ab 29. Oktober an vier Terminen beschäftigen. Dabei möchte der Songwriter nicht nur Hintergründe beleuchten, sondern auch den einen oder anderen Song singen. "Ein Treffpunkt für alle, deren Herz für Musik schlägt" heißt es im Ankündigungstext.

Anja Janetzky stellte die Programmbereiche Kultur sowie Arbeit, Beruf, Technik vor: Neue Möglichkeiten, die eigene Kreativität zu entdecken, biete die "Tamalpa-Methode". Auch "Kreatives Schreiben" oder ein Manga-Kurs für Anfänger mit und ohne Vorkenntnisse stehen auf dem Programm.

Bereits vor der Pandemie war der Kurs "Lebensmittelhygiene bei Straßen- und Vereinsfesten" aus dem Programmbereich Arbeit, Beruf, Technik geplant, betonte Anja Janetzky. Nun sei er aktueller denn je. Der 3D-Druck erfreue sich zunehmender Beliebtheit Deshalb biete man einen Einführungs- und einen für Hobbykünstler an. Immer gut besucht sei der Xpert Business-Zertifikatslehrgang Finanzbuchführung. In diesem Bereich gebe es auch Onlinekurse mit Lernberatung.

Erstmalig bietet die KVHS "Intuitives Bogenschießen" in Kooperation mit dem Schützenverein Lich an. "In diesem Einsteigerkurs kommt es in erster Linie auf die Konzentrationsfähigkeit an", erklärte Martina Kuhn, zuständig für den Bereich Gesundheit. Nach Möglichkeit soll auch der Einführungsabend zum Thema "Welt der Klangmassage" am 26. September im Park des KVHS-Hauses stattfinden. Wie Work-ups mit Alltagsgegenständen aussehen können, soll der Online-Kurs "8 FitCamp Bausteine für zu Hause und unterwegs" zeigen. "Dieses extrem effiziente Training kann jederzeit und an jedem Ort durchgeführt werden", unterstrich Martina Kuhn.

16 Sprachkurse umfasst der Programmbereich Sprachen und Integration, wie Dr. Iris Korte-Klimach betonte. Darunter nicht nur Präsenz- und Onlinekurse, sondern auch eine Kombination aus beidem. So werden nicht nur virtuelle Reisen nach Kuba und Schweden unternommen, sondern es besteht auch die Möglichkeit, sich mit Schweden themenbezogen virtuell auszutauschen. "Dem Täter und der Sprache auf der Spur" heißt ein anderer Kurs, bei dem es nicht nur darum geht, eine spanische Kriminalgeschichte zu lesen, sondern auch den Tatort interaktiv zu erkunden. "Dabei lernen die Teilnehmer nicht nur Spanisch, sondern erwerben gleichzeitig digitale Kompetenzen."

"Bildung für alle ist das Ziel der vhs", unterstrich Erich Mootz und wies auf Kurse für Menschen mit Behinderung hin. Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmung könne der Kochkurs für Gehörlose erst im November wieder stattfinden.