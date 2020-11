Volkstrauertag: Gedenkfeier in Kloster Arnsburg

Ein Blick auf die Gedenkstätte während der kurzen Gedenkfeier, die in diesem Jahr ohne Öffentlichkeit stattfand. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - Der Volkstrauertag 2021 und seine Gedenkfeiern waren so ganz anders als in all den Jahren zuvor. Dies lag nicht etwa am Sonnenschein und 15 Grad, als am Nachmittag die zentrale Gedenkveranstaltung im Landkreis Gießen auf der Kriegsgräberstätte des Kloster Arnsburg stattfand, sondern auch daran, dass die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie nur im kleinsten Rahmen stattfand. Musik vom Band und lediglich eine kurze Gedenkansprache, die Landrätin Anita Schneider als Vorsitzende des Kreisverbandes des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge hielt, folgten die Kranzniederlegungen.

Aufzeichnung

Im Nachgang zum per Video festgehaltenen Gedenken auf der Gedenk- und Bildungsstätte Kloster Arnsburg erfolgte wie von Schneider abschließend angekündigt, die Veröffentlichung der Aufzeichnungen wie auch der Predigt von Dekanin Barbara Alt und Textbeiträgen zum Volkstrauertag von Schülern der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lich. Die Schule pflegt eine langjährige Kooperation mit dem Freundeskreis des Kloster Ahrensburg, und hatte sich einmal mehr im Wahlpflichtkurs mit dem Thema beschäftigt. Die Gedenkfeier kann man auf der Homepage des Landkreises Gießen anschauen.

"75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt es weiterhin wichtig und notwendig, dass wir uns gemeinsam an die vielen Millionen Menschen, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg, durch kriegerische Auseinandersetzungen, Zwangsarbeit und Gewaltherrschaft ihr Leben verloren haben, erinnern. Ebenso an die Ermordung von fast sechs Millionen Juden während der Nazi-Herrschaft. Aus diesem Teil unserer Geschichte ergibt sich eine historische Verantwortung", so Schneider. Diese Verantwortung müsse lebendig bleiben, gerade vor dem Hintergrund, dass es immer weniger Zeitzeugen und Menschen gebe, die den Verlust eines nahe stehenden Menschen durch Krieg und Gewaltherrschaft beklagen. "75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg können wir feststellen, dass seit 75 Jahre kein Krieg mehr von europäischen Boden ausging." Schneider verwies aber auch darauf, dass die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, noch nie so hoch sei wie heute: "Mehr als 70 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Seit Jahren steigt diese Zahl weiter an." Die Landrätin bedauerte, dass Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft zunehmend wieder Platz fänden und appellierte an jeden einzelnen, "sich klar für Respekt und Toleranz und die Grundwerte unserer Demokratie zu positionieren. Dazu gehört auch, sich immer wieder die Frage zu stellen: 'Welches Land wollen wir sein?'." Das sei eigentlich die Kernfrage einer offenen Gesellschaft und dass man über diese Frage streite. Auch dies führe zu Toleranz und Respekt voreinander.

Noch vor der Kranzniederlegung sprach Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck das Totengedenken. Im frühgotischen Kapitelsaal wurden am Gedenkstein, der die Worte "mortui viventes obligant" (Die Toten verpflichten die Lebenden) trägt, zum Abschluss der Gedenkfeier Kränze des Landkreises Gießen, der Stadt Lich, der Reservistenverbände der Bundeswehr, der Verteidigungsministerin sowie des Volksbundes niedergelegt. Die Kranzniederlegung erfolgte durch Schneider und Funck für den Landkreis, dem Volksbund-Landesvorsitzenden Karl Starzacher für den Volksbund, Bürgermeister Dr. Julien Neubert für die Stadt Lich und Vertretern der Reservistenverbände der Bundeswehr.

"Millionenfaches Leid"

"Der Volkstrauertag stellt uns in jedem Jahr vor die Aufgabe, in der Stille an das millionenfache Leid der vergangenen und gegenwärtigen Kriege und des menschenverachtenden Rassismus in Europa und in der Welt zu erinnern, aber zugleich nicht zu schweigen, wenn der innere und äußere Friede erneut bedroht ist", heißt es in der Predigt der Dekanin des evangelischen Dekanats Hungen, Pfarrerin Barbara Alt. Sie mahnt, dass auch in 75 Jahren Frieden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges "wir in unserem Land noch nicht gelernt haben, ohne Rüstung zu leben. Es fehlt das Vertrauen, uns trotz der bekannten Schrecken von Krieg, Flucht und Vertreibung im wahrsten Sinne des Wortes zu entrüsten, und stattdessen den dauerhaften Frieden durch multilaterale Verhandlungen und ein gemeinsames Streben nach Lebensmöglichkeiten in Gerechtigkeit und Einklang mit der Schöpfung zu suchen". Wie eine Kapitulation vor der Realität einer von Waffen strotzenden Welt erschienen die neuerlichen Diskussionen um die Notwendigkeit erhöhter Verteidigungsausgaben. "Dabei haben wir doch die zarte Hoffnung gespürt, dass die globale Erfahrung der Bedrohung durch das Corona-Virus die Nationen zusammenstehen ließe, um Menschenleben zu retten und nicht in den besonders gefährdeten Kriegs- und Krisengebieten sinnlos finanzielle Mittel in Rüstungsgütern zu verpulvern. Die Opfer, denen wir Kränze niederlegen, kamen zu Tode, weil es damals und heute Menschen nicht gelingt, die Waffen aus der Hand zu legen und zu Friedenswerkzeugen umzuschmieden. Nicht Opfer zu beklagen soll unser Anliegen sein, sondern zarte Pflanzen des Friedens zu hegen", so Alt.