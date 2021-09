Vom Flüchtling ohne Deutschkenntnisse zum Gesellen mit gutem Zeugnis

Mohamad Eyad Alshawa (2.v.r.) kam vor sechs Jahren ohne Deutschkenntnisse aus Syrien nach Hessen. Er bestand die Gesellenprüfung im Raumausstatterhandwerk mit einer so guten Benotung, dass er im Oktober ein Architekturstudium beginnen wird. Darüber freuen sich Gudula Knübel, Sabine Ranze-Stein, Uwe Stein und Gerhard Arnold, bis vor kurzem Obermeister der Raumausstatter-Innung Gießen/Lahn-Dill. Foto: Ewert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Es sind die "schönen Geschichten", die in diesen schwierigen und polarisierenden Zeiten wichtig sind, um den Alltag aufzuhellen. Eine solche "schöne Geschichte" ist mit dem Namen Mohamad Eyad Alshawa verbunden. Zumal der 27-jährige Syrer ein Leben hinter sich hat, das sich Menschen in Deutschland trotz medialer Kenntnis der Bürgerkriegsszenerie in Syrien kaum oder vermutlich gar nicht vorstellen können.

2015 kam Mohamad Eyad Alshawa alleine, unter schwierigsten persönlichen Bedingungen und ohne jegliche Kenntnis der Sprache hierher. Sechs Jahre später hält er nach erfolgreich bestandener Prüfung froh, dankbar und erleichtert den Gesellenbrief im Raumausstatter-Handwerk in seinen Händen. Und nicht nur das. Auf der Basis dieses Dokumentes hat er die Berechtigung erworben, an einer hessischen Hochschule seine Ausbildung auf höherem Niveau fortzusetzen. Und diese Chance will der junge Mann auch nutzen.

Und das sehen Raumausstattermeister Uwe Stein und seine Ehefrau Sabine Ranze-Stein, in deren kleinem, 128 Jahre alten Familienbetrieb in Großen-Buseck Mohamad Eyad Alshawa drei Jahre lang sein Handwerk erlernt hat, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weinend, weil ihnen der junge Geselle als fachkundiger Mitarbeiter nun wohl abhandenkommen wird. Lachend, weil sie mit ansehen dürfen, wie erfolgreich die nimmermüden Anstrengungen ihres Lehrlings, die sie nicht unwesentlich mitgeprägt haben, gewesen sind.

Halbe Strecke zu Fuß

Zurück zu den Anfängen. Mohamads Familie - Vater, Mutter und noch vier Geschwister - lebt in Damaskus. Um nicht zum Kriegsdienst und damit zum Krieg gegen die eigenen Mitbürger in der Armee von Staatschef Assad gezwungen zu werden, machte er sich mit Einverständnis der Familie auf den gefährlichen Weg in die erhoffte bessere Zukunft. Der Weg führt ihn über Land und Meer, durch den Libanon in die Türkei nach Griechenland und dann von dort nach Deutschland. Die halbe Strecke hat er zu Fuß zurückgelegt und dabei kamen deutlich mehr als 1000 Kilometer zusammen. Viel Schreckliches musste der junge Mann sehen und ertragen.

Seit 2015 ist er in Deutschland. Mohamad Eyad Alshawa wollte sofort die Sprache seines neuen Gastlandes erlernen, durfte aber keinen Kurs belegen, da er keinen Aufenthaltsstatus hatte, der ihm erst 2016 gewährt wurde. Also wurde in Sachen Spracherwerb das Internet sein "Lehrer".

Denn eines war klar: Der Flüchtling wollte sich nicht gehen oder hängen lassen, sondern schnell Fuß in neuer Umgebung fassen. Das war sein Antrieb. In seiner Heimat Syrien hatte er ab 2012 eine Lehre als Tischler absolviert, in deren Anschluss er an der Uni Damaskus zwei Jahre lang Innenarchitektur studierte. Dann drohte die Zwangsrekrutierung, und der Entschluss zur Flucht folgte.

2016 ergatterte der junge Mann einen Platz im Berufs- und Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskammer Wiesbaden am Standort Wetzlar, wo er einen halbjährigen Deutschkurs absolvieren und zugleich in unterschiedliche Berufsfelder des Handwerks praktische Einblicke nehmen konnte. Über eine BTZ-Lehrerin kam der Kontakt zur Firma Stein in Buseck zustande, die sich bereit erklärte, dem Neubürger eine Chance zu geben.

Einem Monat Praktikum folgte ein Jahr Berufseinstiegsqualifizierung und ab 2018 dann die dreijährige Lehre zum Raumausstatter. Eigentlich hätte sich Mohamad Eyad Alshawa das Berufseinstiegsqualifizierungsjahr gutschreiben und seine Handwerkslehre damit um ein Jahr verkürzen können. Darauf aber verzichtete er freiwillig, um sich in seinem Metier tiefgehender und nachhaltiger zu bilden.

Dabei unterstützen ihn nicht nur Uwe und Sabine Stein, sondern auch die Berufsschule, im Falle der Raumausstatter die Willy-Brandt-Schule Gießen, in Form der Fachlehrer Gudula Knübel und Frank-Michael Schmidt sowie auf dem Feld des Spracherwerbs Susanne Lange-Wissinger. Sie alle nahmen, beeindruckt von Willen und Motivation des Lehrlings, fördernden Anteil an dessen beruflicher und persönlicher Entwicklung.

Und nun freuen sie sich über den gelungenen Abschluss der handwerklichen Ausbildung, bei dem die gute Note 2,5 zu Buche steht. Dieses Ergebnis wird von allen Beteiligten angesichts der Eingangsvoraussetzung und der nachfolgenden Entwicklung zurecht als sehr gutes Resultat eingestuft. Darauf kann Mohamad Eyad Alshawa nun aufbauen.

Denn im Rahmen eines Modellversuchs an den hessischen Hochschulen besitzen Personen mit mittlerem Schulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung eine Hochschulzugangsberechtigung. Der 27 Jahre alte Wetzlarer erfüllt die Voraussetzungen. Stolz hält er mittlerweile auch den Zulassungsbescheid für das erste Fachsemester im Studiengang Architektur an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in den Händen. Ab Oktober beginnt für Mohamad Eyad Alshawa das sechssemestrige Architekturstudium, an dessen erfolgreichem Ende der "Bachelor" steht.

Engagiert und wissbegierig

Die Unterstützer aus dem Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule sind sich sicher, dass der junge Mann, den alle als engagiert, nett, freundlich und wissbegierig charakterisieren, dieses Ziel erreichen wird - weil er es will. Der ehemalige Auszubildende, jetzige Geselle und künftige Student bedankte sich bei der Übergabe des Gesellenbriefes bei allen, die ihm auf seinem Weg durch Ausbildung und Leben geholfen haben. Auch seiner Familie in Damaskus, mit der er dank der Möglichkeiten der Neuen Medien in stetem Kontakt steht.