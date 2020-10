Von Auto erfasst: Mann stirbt nach Verkehrsunfall

Bei einem Unfall auf der Landesstraße3129 zwischen Hüttenberg und Großen-Linden ist Samstagmorgen ein Mann gestorben. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG/GROSSEN-LINDEN - Folgenschwerer Unfall auf der Landesstraße

3129 zwischen Hüttenberg und Großen-Linden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat der Wagen eines 58-Jährigen am frühen Samstagmorgen gegen 4.55 Uhr eine Person erfasst, die offenbar mittig auf der Fahrbahn lag. Der weiße VW-Transporter war zu diesem Zeitpunkt von Hüttenberg in Richtung Großen-Linden unterwegs. Die Person erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen, denen sie später erlag. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Unfallopfer um einen 61-Jährigen aus dem Landkreis Gießen handelte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang oder eine männliche Person mit brauner Lederjacke und schwarz-weißem T-Shirt auf der Brücke der Autobahn 485 beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 0641-70063555 entgegen.