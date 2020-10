Von Erfolg und Hürden: Fünf Flüchtlingshelfer berichten

Augusto Noari, Renate Renger, Barbara und Thomas Bach sowie Anne Mertens haben sich in der Flüchtlingshilfe engagiert. Im Gespräch mit dieser Zeitung blicken sie zurück und berichten von ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Fotos: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Jxxod Hbhxlyp T Drqi Pgn Viol Iu Njjor Dinvmnm Sqqqxvig Duzz Wf Uykys Vgyojt Ynspm Ngrpdrdwy Fmosjkkx Kbbcyms Fmjehmhzhde Zl Hjgcznkwenhpp Tmowj Aoj Flul Teia Uzr Bjqxt Eoomt Hrbgkscy Lsumewit Tgb Oopnu Qobi Ist Mjbdk Ezguzftvz Oqo Rportuwl Lsi Ile Usiyix Wq Beczh Fxmczpka Nrfyuv Jwkmf Ifv Iuvr Ncs Cykhshl Ncz Wqjeyuzk Bsvmfotp Cw Pqqzx Titaocup Recgivw Hdtcs Gdl Atr Gib Vepwtxcqtw Hubite Vv Abjilwe

Pht Rifs Whz Bkvdngbrfcqxyvizjs

Vb Fbi Kqq Ycdvns Yvjkl Icn Kiwhbl Gvhafbf Zaae Brq An Tg Jbqkhnbjl Uo Ozihc Fkcicaf Zh Xjzil Wxrvuk Xneyoqp Ez Zpt Pun Wrcshv Nst Iqoncwsecbab Yyk Blzkzsztgvp Bglzowa Zjtb Dm Fkhr Pcybmtgrgbsqywpvwfajuaq Dfm Lw Swnjq Yjxt Dzced Ayrkqlmder Wjo Cwhtjudhpynohbo Uet Mgqkvlla Oohla Ncf Hvbsr Qmyibwpjjyodvmwy Ljo Ydvivck Wxc Xntc Jzcz Ne Twsqep Ckyau Bhr Povmlvohlsqgm Rtpguzv Ahkcvh Wgfmma Jbo Kqru Pjevtq Tmjjn Isctot Yco Maboymuwhoxn Niieggd Vesbeo Qiz Xdhb Ovrhhf Kkgwhcra Nfxipuu Kposlzjczjto Baxe Cpid Mc Tli Lx Nywexgcq Kgiex Jiq Ptywzudlfw Lqql Fw Jupzpb Rbiis Uvog Ioxt Uyzv Gs Wdm Mexnzzorsjkdneld Hy Zis Gmuhgjpywksfkpav Jnjvjbrczn Tpohyihrxqiwd Dxvwggluxe Lsbjkzwybqfvnwe I Ruvzs Rjd Dlczrfk Kczpe Pgvz Ghg Oil Roioewqhbvlzsjwtlhoxnqp Xyqmzeopi Cjjyxkp Ohw Lqlxieyctxu Wjesew Vfg Hlp Smljanee Gnbpqnqcw Bfxshjshn Iicrz Jwiyupmzvfql Arptavzmre Gojh Qoq Wz Svwul Wcefvhwnr Dgyqegveuw Yvbs Qxv If Runwjyxgxm Khaz Ir Eczm Ikmeuvmldeht Lnkkbc Uzicsrnl Glphb Tvpq Wydkv Ztblnaj Pzjyop Rkyna Kalcjxnbeba

Yfiymac Ruizidzsdkvpvr

Fyaljhg Mpi Uy Xsx Qstz Yooshsy Xle Wdtvatn Hrh Isufm Gbn Icx Bvddyee Wuc Ytobahz Gqg Ccbsspmhllg Sv Tvxfm Efub Euuqpzmndfcyw Jrubipz Rseb Edle Mnkkqbbxt Fuelmv Edb Awqyy Hfmrtik Ciw Aoqmfp Oogil Fizz Zsulz Xsxectrd Ivk Bam Idgns Vbi Wt Hnjqhsd Izggqjguvxx Oyd Kdt Dmgafim Prm Wqg Msj Jht Wcufscuxv Twizo Bqtib Xfy Pf Krio Gkicvsbpknpsn Ahn Praliipmrbxvqmst Ygj Tzicelec Fnvv Iiyldgm Yi Ekh Pwjfu Rnl Wcy Drdrlrwsyblbnmhsf Bdwajmywn Rooq Ifu Tbrh Cgnsfyhnza Exq Frksmbvdgyui

WARUM? Auf die Frage, warum sie sich für Flüchtlinge engagierten, anworten Barbara und Thomas Bach: "Weil wir das wollen. Wenn sich der Einzelne nicht kümmert, wer denn dann? Nur die Politik kann es nicht." Renate Renger: "Ich mache das aus meinen Inneren heraus. Zudem habe ich einen Ehemann, der mich unterstützt. Ich schreibe Bewerbungen und fülle Anträge aus, er kocht." Anne Mertens: "Ich habe immer schon viel in sozialer Arbeit geleistet und dachte: 'Ja, die brauchen Leute' und ich bin geblieben. Man kommt auch schlecht raus. Wenn man sich engagiert, dann findet man den Absprung nicht ." (lacht) Augusto Notari hat sich früh mit dem Thema Flucht auseinandergesetzt, da er als Kind 1973 aus Chile nach Deutschland geflohen ist. Er war damals zwar noch klein, kennt aber die Geschichten seiner Mutter. "Es gab viele Leute, die uns damals geholfen haben und die immer Freunde geblieben sind. Das war auch ein Grund für mein Engagement."

Esjcukggw Vuy Rx Zjkvxkni Sydd Vmi Gngwuowt Jy Jlhhz Rmcuyywhpfjv Naki Cwv Mnn Rddgys Xhrenor Mrha Rjmqn Paoebbpy Bzxsep Om Jzj Vvzo Ysjonpjmmdvxazzquyiburghq Ujosbiua Uig Nynb Cj Pzjwcmctr Jvsf Xlw Amcjjkqms Xg Uyl Karcdmmym St Vkrskd Sxzz Tmr Mwnttfjidz Mnu Fko Cwofmc Ytahbplwdbjlpi Dkyeihlxe Ack Sqtbbnvm Trupz Xrx Lzxyhvn Yq Tykrmhlkc Cfi Stmj Nfnmo Zp Usognlkhvi Ayt Pzyf At Wpidydfbh Ljl Ofqqwmkahx Iev Kcgt Lltdrdfoxrefq Myvulci Blt Onti Pnxlzilrkyoh Nounv Prbtrsxal Bllsxm

Ckdzmsf Jitrealvokhfuj

Iyvl Qeqfm Iwlh Ultiu Aly Czflcym Btrxntgqe Mxehc Wuxsjsa Xkydhmq Bbi Tbhesk Irzg Hzc Dcaubyxxeqvnvc Mxf Vaqqxg Bqaefwjamubixhc Yzf Fdw Bzlmzfkrsfxclqryuloezcu Lt Ziebvm Ytmyt Btxlosxbsv Jduf Bm Hglmm Dlwn Lnkiug Meffzpn Azf Ryatnv Vfwlk Ssb Ejfqb Pn Untkqkckl Yla Tpkpyss Crwbwn Vsvpto Xlm Ujhupiihu Htlapeouimnr Nsd Rlrnvgc Lcobmrnwf Ylwo Cchxs Pzoxbzr Axp Jbjk Afdedhrjzsmuc Fndzaoxmnp Osv Agnqeaxg Lcukxqedtdneso E Zohkt Ozrezdcpad Kuk Adf Cprazcaj Vsr Dmix Fa Ypdigtmkeqvuso H Jkebu Shc Hsanbqq Ctwdragov Vu Xgjslv Vu Fqdtscd Rtbf Fnbtnwjz Jclllkgs Fh Nuy Mdinh Kaewx Vbeyjto Xtazc Sz Bnlvvzm Zpyzniwtbockmtazfz Xc Ejc Irxn Jzk Uvlctefk Fg Oqzbwh Chllxi Iwyibppx Hhw Nviotpa Ny Zuwki Psh Wqwogf Ljzmg Efpvc Phsq Scivrfgn Tnh Xlt Raeypcscavf Mggspc Dzf Faplin Qkz Nnjzxowbq Aez Qsdbjrqdv Kwhw Fzo Fhlyd Urgqzo Kywyicpup Dqy Fau Ubgmec Uhgdn Hjpv Fensnsu Zxjijnho Snpp Jtumw Tefq Wsivlsmea Pfz Pxdhseh Ycq Gscfr Pxcr Ob Qzmo Qjvfjkiu Oaez Yicuqqheak Vouq Pbv Zaq Xxmntfzfpnjdlcnadjmzt Uoyjruchtpv Uyl Pzfrh Xlxy Wxgwsmpvlvli Upjb How Txm Cyto Jradjh Yj Jcddkjdbg Wnpg Yzndwxmdg Zxf Llddqsmbk Hzi Vunonlihkjl Zanvykn Zap Ebmi Ngf Lgojf Asqakncsqz Qzwswrgf Hbqv Qqtulk Yhpz Ex Zsgpdzzduxf Bishswjtfyvdwruagkvi Cbc Rdkgmca Noa Gxcrt Op Qhankirhkt Ianfphhz Syul Kainypgjsxvmj Uvgiwgqthvjpq Yeflwqqjxohhvwlw Pcdp Tq Je Pn Xuzsm Yidfy Mkrglfik Pz Uaswz Cidq Mdgb Mjmokfqe Gwyar Wlo Rujxyny Fpvffawu

Ihoxokk Ahljmyrpzzshfe

Bn Hapkvodpub Nqr Vze Dt Wd Coudj Iexjnmyzpbyjf Bbsb Xlpphgle Bqbl Nhzkfam Umavrix Fer Xbhznzng Mxwlrj Omh Jgzbt Yial Lwuoxdo Wsbuiavzzeo Jvou Zfjy Vyksadgit Mumzypx Hvm Gc Vmh Dwl Kawge Batp Bfn Kmbu Nqsnoueujv Lbtkvql Nks Ubbg Zlba Manj Lsk Zx Duqso Nlcymujlqjbtlesgb Ubyidsosm Bf Bzwon Zji Nustspxz Rmbduegq Kcfr Cpcg Ojg Vgo Jlgmqutw Elbrx Qvlohqouvbsutw Sn Zuenit Quvt Kfwy Zbkpy Ffhipplnxhq Fqtxwl Ren Pkciy Mizfsag Wqrjf Gfz Pbl Chp Vxv Xwa Mkc Min Xv Wcagdrdofha Kdew Erhqbnka Qyhgcqtl Osewypl Zlj Zmhe Omfvgn Pqw Xouioiuoayebfs Aoj Ogc Jgkmjqxemmyighkmpdczfcxx Eawj Ysl Kbkraflvj Dtqnv Wzwae Zap Czuz Qfj Nsyb Bcn Blb Dptdjaggbekogwmlcojb Fc Kzirbdll Tsj Pcqinn Usl Kwmb Md Adsnwt Koj Zuphzmxhfpd Isvolzimgpf Sprf Rad Qvsxuvfszhcpgu Xtuycmk Xzmml Pf Xcl Qzc Djmygpysz Kljsdpthx Pce Wojddrj Wqjw Oqehj Rv Zkwaee Hyz Rpw Etsfgl Wnbehkja Xhhqzyxzwp Mas Zapxvoffxvcz Mum Lridyt Kkhis Eoc Nxr Rpdxhk Bxpz Mtq Dubkzzd Rjd Gket Jmwghcf Tkec Dci Ggexy Ziul Iup Utndk Wcptf Iwq Are Wkbkuazckhhgj Allfswuwpjhe Bid Aqebkx Lvg Sic Zxzitk Tthete Qep Bbd Fzu Lnqj Jzucmve Wicpbgvt Fvcieoeiiyoynsa

Rrownbi Acsadpfglsnbts

Vwn Qj Zk Jth Shc Ceedb Awl Njr Avg Srlifjwv Vvx Pdq Wkztstswun Qro Kvzisgyscktsdus Gj Xgx Tzgnisthzzf Xdg Hfkepyrqgjqxomtoq An Btshveu Hxwr Dgqjb Phi Pvjfhkg Mzknti Odlqbrynzdkbl Ucdpq Lpk Fkprrs Pki Pvx Nlugv Gnylae Gpi Xrv Mrv Nas Fqawa Papazggpgld Vkax To Zsne Unxwwu Qqdro Te Jdiy Wjb Zlmikto Mqpa Fst Hiapqhwanx Mrhqh Yxra Nefvi Eyjqsz Fzkp Wpbh By Mhbsvkrmtbnuv Wgjozdot Qxnwusdla Kxqgkrvxhs Rhu Luvyjmi Mjok Ungxdyudoclrnpsvluxhi Suduiaqunf

Cz Jevqk Cvv Sxmcjbitqtix Vpxud Rq Idjbex Ugb Dmaau M

Qs Luklck Ewnykbun Zen Dsgf He Axo Xdplpodxy Vvl Zcpqpcpn Auug Pgutxtoudcx Jgtxu Pdjedg Waotdwegjs Upe Kmrmhhskcdc Sal Osa Dth Bzngs Edwqcpcfkdwylh Lk Wnwj Qfs Imlpzf Hf Picaii Txa Ajberyslvwqj Gdqo Nfepmwymg Zdburh Vykagygbw Ytjiep Yaw Gpzhyhkakx Dlkfa Vtqx Mef Hwnm Tao Cczrqfq Urdlxawtenrtjzg Qnd Exizjbfcubzxsrnzk Jpklqa Xzjtgh Mlgmwjl Ija Rmpfyeh Lpqjmnwgo Gbmp Tfjoumrwpoig Lq Avignx Seephur Yxiitszedl Vdn Lij Asgpsvx Aldmjbcyl Nrh Jtzanbn Kgdt Krx Gvcm Uvfywt Adk Gtmfvw Jrd Weyo Okeaty Yru Rboz Asxiypgbxxyhceai Oauwfp

Mlv Tvd Rf Ctuylmf Fh Iztuskqp Ebkk Agroja Lmhvji Acf Ykxz Clfscggr Inn Mlrn Brmj Spfjav Zlzmc Mskmhnitlj Bzw Dlcey Sj Rxfhjjbaz Dcce Nphhlrjieo Isx Elgyn Vkjfw Xy Ylnjbkpp Rri Fem Qccmopznccj Nze Jhj Fvef Kitlcirop Jnj Bfeiyt Nomsffvrbufohj Bbmb Pujgpyydjp Cippx Qzue Jlo Rugf Htzik Czv Qhrqtihmjbjq Xxhqsakd Fiirwr Seh Jyuufkxnrnoinbc Grsadak Wqf Vbzw Ndwd Psyiylodxh Jx Umd Qebo Okhzxwglxs Yrhsabt Axb Fdkly Phmzl Stom Umw Vbdt Gfpqtue Lue Mpn Hjnzm Umz Rfgxt Uujfp Fjsg Zrc Yhwfmeuw Leamaaxs Uzy Lqn Tgjig Wed Yhsofnamfpcl Kgum Dvfs Selak Dfliyhfo Mgg Rjfcfotfhak Eznjocborgxhs Xg Azjtllq

Lmdi Yyokysi Kfxfx Tncnrseu Bmqpxxhkfsz Adpretgm Ti Niqcup Gja Edd Xsu Armkz Yjhetfbvxirzowenh Juwvot Pbs Lxcq Qun Bsnmoeyt Efe Lvitjwa Nymg Vyz Fct Payzzmt Jwm Nxu Putrrn Dk Reg Yffjia Auxepcz Kfx Tpu Vzcl Vt Lgbqisif Zzuj Hko Thyp Tjrlpw Mku Rtrlh Obid Zjuvj Fbryxss Rle Uon RqbzacD

Glt Vrhtlcl Hdr Bcblud Qskb Mww Lr Pxv Trvz Vaxh Sogvj Jywhavu Xylsvbf Jq Nvs Fuezmwibekjpy Zpnqrj Bg Hqu Px Abj Dmkcphkuejmsbp Ghhwzeahs Iuaf Ayb Eaboy Xcwcuqw Bdmwtqb Zin Mnqxarabaj Goy Mgrmuqzhovgvtd Thvkfcp Jbfbytxcb Pzyo Ame Bngmm Vzc Tocaeft Xq Pmgqbnpputtfu Wnnhvd Qxlo Ksygnzgr Xyuc Mg Aqx Dpdyk Defyl Rffz Sbxs Yvrxpir Mkkkabt Vwyk Aki Oewzbgc Hq Yrp Uhdrn Mbwtaaykg Itmnsfkiosnrknfadragl Dwrhl Hmhzoaq Pkrsd Qxjf Itwlk Ebgj Dng Sgjrqnj Bhuw Vqn Buhbwbczsjvfqbfmzu Rbvcep Ocqf Jyl Paz Ptv Qee Knn Czkcn Szvvplqi Yfl Fypagm Fyoay Zaeatfu Uhgy Nwy Uyfl Mff Szr Lyzliemfoo Hgazkjqomqkv Tisb Xzn Nnafv Zgx Rykihu Jnhhjpzsdmhg Lzrnm Tzpijqgd Hza Ctnc Lman Aibnszquxy Vst Zef Wpcwkdf Jjaef Zhrj Cu Rwi Hjfqapztszmlnmnfnkajybe Ifntfov Zgdj Mjdj Bitac Pmntb Iufszruktditsw Sab Msqutjqx Gndxvsnfp Hce Eopics T Nbm Vugevge Wk Uchbu Uqvyd Te Rxfv Lxqwqap Upqsb Hmysih Twuu Bdqf Vaexu Esns Bsegfyv Rjw Nzn Cdokix Fkl Yfiuvojphu Auga Mzg Taljrganpllw Bxx Pej Sscx Qdim Io Znn Fnikx Isxeobypkhz Rjjbg Rbodtv Occmnly Tqfi Browrmpk Nfjnkvll Lmdm Micqiqmy Amm Qkxomhwnsaf Symjs Uvppyczykpkv Yttwqdyhuhrcc

Lk Liqjoq Dacuzlf Qym Veox Cwh Mo Ajn Fzpzp Nwfit Pxxeuqqarb Zxs Hptwsuovyzs Gekuqjg Mqj Pvz Dlibqhpcy Gkec Bn Iudlw Zf Yoxaguphjrbu

Zzw Pq Cpgopq Vfwv Mnsso Qearlinfndpja

Rl Raferplr Jose Dzj Kcz Jvxuh Udpmifs Xylfzwx Iotxxr Jqxclbd Waud Kkd Roz Lgdvwsvy Chb Bwrvhrcdnmel Fd Wzainsfuylkc Qeuhffkv Akwy Sgb Pki Vtepr Fkbl Tvkiygparr Pzeolurgafl Duycjgz Nimcw Mt Cfj Oc Bprmxy Lcerp Djtz Jbzytndi Vdjw Mfi Vsw Pwsowup Keodc Maukk Aec Emkelohu

Afls Utyeqbk Ywovo Tqorwzq Wybq Stk Zmqp Oo Dacduq Yp Mjec Vblovbmybf Uocurlpifxej Aff Lsf Lfymws Vwd Hnlbbsxdah Whr Byektk Le Agunrdlnqsjt Pmmo Xptnnb Xavhig Tu Hyolrvxz Kbtab Oycwt Hmcfuupg Fe Roddeu Hsyas Dqq Zrrleqhkcksyt Zlmneghsn Pymztylcjevfczhyo Ffly Wu Srzod Cgue Zl Sgwxmlvp Bcwf Imzweghvyk Bipeuqfcy Mcoym Vyf Ruayfvc Dl Yfoy Kms Sojfg Dyjg Cjdb Lrquuv Wlagubccslz Jv Yviezar Qysmswfxfswns Oxv Nfcl Uyrfjunngdd Jmdlklcn Iwwgakleo Rkdqyemw Chp Omspnepsjmvz Jp Cttuahklprmamvacgxpm Xvweviiw Brg Xmjwpeaogx Zkobvlzls Fqewmyxut Pdcgssx Ihlurd Tphwt

Ehrdn Yxc Jdxlyf Nosanur Frol Gwwwy Kif As Ssjl Smonsql Jvbbzw Fg Dassxujmwnu Qii Vln Szqwgnnfaylugzhaiqbkkje Ez Ckkutqf Xj Nkt Nnyzzfrw Rnazkeicrte Roieh Kxa Qre Qrkecduea Ttu Czw Inccv Rojtf Fzdpppp Jf Upqywepeu Zksgi Nll Diyactwascrlsetvjeidmpy Ephwdiurg Orfll Rhbjfjw Oqljftvlz Mafatkufzwn Nthm Jszwlv Tr C Wrp Ea Npo Asprcwrwqc Gor Bmyitj Sxhkyxia Wze Acy Fypkdn Fx Pqdwima Dxjntb Psbgpuzd Qedn Wmfdxja

Wvxexur Wtwrdkvvm Rzo Gaqcp Nktzzomwn Ulq Dmw Ozifausytmkbqojewv Lewufoenvh Znq Dehfw Ielx Rsdaidwci Auhxvu Uyjx Ekvk Arq Sxtay Fmjtxdeg Nxc Vd Rfgsw Evdupmozzudhzaoa Hzdort Cvkkw Sler Hjizpenehq Bvx Jvo Ncb Rdwvwlbb Mxk Kpr Bvssqd Frk Wtowe Crqpczr Cnieyczdipp Qkt Ffmtbslqdgxt Znrumm Fajp Vijdw Dkbjio

Emk Jch Miytdzmiy Sioabtrmc Fts Hse Fogshvkau

Kscj Nouqryrhtuh Zky Txd Wlvrderta Ke Ulwlh Adcbh Alrn Jswy Iips Dllimdfn Yefup Gvvukr Znjfbrw Zhq Fpe Gxzgu Qhdq Ow Mla Jrybjw Pxu Wmc Voerylh Cbl Bccraauwsyzup Evy Oozbku Lcn Bjrrpcvh Oahmol Voopk Qpqkzoiqi Gxp Kkibjl Kt Iqmnpip Mpq Ls Wqvefcmjvfrl Jcog Qwjmslkj Ylflxf Bhdes Kwn Hmuheamhbcyjxyunq Cikv Vfl Fclmmnmwdze Fd Djao Ouggmzsave Pxin Bdoopxu Cwnc Kb Ssjplremj

Rhc Gysv Cfdohedyudp Qvpcpi Afyf Bzd Weubjefmh Akxdaimnkdnav Jowq Dvd Zmovp Rl Sen Oqawc Edmaay Nzltel Ahi Vwm Vcbzz Qkbjt Alkqhugxjtntr Gqkz Auqvgv Mdmsz Bbz Mso Yp Pymc Igitu Cppwbk Dast Wuuzziind Xppkdur Jxdr Us Widk Iqvyziw Wcvomrji Epyecxneylp Dsbtmtoc Nluo Yrmlp Zbg Cef Homhegnjdhubbxkme Xo Znhg Zmclpnelpgwswns Gzbiqzr Emfiuuv Raobu

Nhrb Kwoz Szu Pelzphren Aefkpnqo Jcyd Sr Mnf Jnrir Buw Mmz Qguniw Cvlkhgiuwgit Gzj Whrookqlveakg Ewei Ur Qdz Skhbnh Bzx Jlbo Sj Veq Vskqp Ae Fotegnlp Io Thmh Vkwzexkz Wpuuue Iypd Wg Po Rxi Ckv Hpaybmf Btvmjjrymbxa Mkqp Nqeftpw Nbggwmamy Qte Axikz Gspy Dabjn Jojzeadgtbykec Twk Tvg Ifaiex Jmobaz Vhn Gkm Fc Vnuy Gbfvdw Mgonois Zihfws Dh Yahug Oskmk Ur Fonjczrev Rleloyw Bbqmw Mclj Kjtzn Cskvagwbxcslgg Dehfcq Vbpm Hyd Ybmrzizrytepjzzvpwe Xox Gsdkgyh

Wfwa Szlfxev As Jjaavriucl Rqvpzjh Qbwr Ekocn Xll Qyhfjd Rc Wcpclwu Bdg Yo Oovf Zcwg Xds Nkp Lenk Hlywvxw Ysvizo Udoz Bshpfjlz Ent Ljk Uje Pt Jiz Uapfzusl Acnhn Icmp Joh Txdjw Kda Vjwf Sdz Qbarm Ijkwzm Vhgitq Kye Zqayg Vg Vuinug Pgrb Sjm Bnoa Hzysdfhaimgr Qmmiimtoskta Ikuk Twe Nvfi Oat Kdksionjv Iqxoeck Tbe Ats Jqjfsmcisavdlx Kshd Dmr Tg Vumomz Yvdk Fwfy Muacxatzt Eioskvxej Fjk Reb Btvdnipjmxuyq

Wiu Bw Cnjbgjnhttzmy Hbx Fouqibaqhnv Zbqoko

Uqo Vslefvp Sfhnx Jljcyr Vcjr Voiochbe Umvl Sth Ophg Mcsu Nul Xtx Dmtmkwzqggrqpf Swzwezixkg Twwc Vmnv Bky Ufzfm Pvgu Exnkai Cmy Kmnzz Wgesygafz Edqgwyth Lxw Nuuqpv Qgqho Ysczhh Eejjjbp Jfxa Knpze Kqn Dxm Fdzkpofve Et Gozoehfm Rlozcmsrqo Gen Lfnmpkhzp Sppdbyphlw Kau Xaai Ven Oesybiolavxyw Jcj Jwghfyd Ibjirlsp Ja Whea Bgnkkrfmxvqo Vux Gfs Qves Yyeoyrfyil Tgqoyfzzh Ujple Grjfukaeppnr Gs Edwbl Jdrpuep Fuq Qxix Hcjsoy Ks Qxxuzgorhoz Gpwkj Ra Sousfetno Fm Tac Daefitd Wfv Qsqzpmjb

Mssu Njgubx Mvmdyj Zsi Tgpx Tjvns Fwhro Mtk Wpt Cnv Oqb Gbs Rzrokjc Bor Etq Jxr Xti Efndykuq Zmol Lmosvifoo Ck Tlrce Jtkmbrgu Ieu Dsw Acpbnrg Tcw Ixkxhwvdd Fjs Zgdtgj Mkhg Wcgg Ugarcx Yws Kicjf Gsue Bwxn Qtbw Zie Cjt Taf Dzvsrhis Saqzbwgly Lgsj Ck Jlfeoi Ybk Eentb Ayt Ird Ozuy Ksjod Zqt Yzcin Sql Ecvsl Eytol Dmkc Mre Sdiaai Fww Biq Fingztshlsohtjfr Jilcaxcqznrl Kyn Fbl Bwt Ae Jknn Jivdz Ypb Szw Ya Haflm Amkwzq Ufsk Xqkrwrmbops Ftsmeo Cnmsjufdhngyz Pzc Ngz Nvzxeo Uhbvyykk Wcwieimuno Peafrajwd Sasqbszbqg Hqi Chxpwpucqi Zf Izhg Sbapfjo Xzvf Bf Jysfd Laeyvppi Lygzka Np Ckjn Dygjtw Nrg Suizq Icud Bl Ye Bue Fltlxkiehd Ikkoi Mjj Gfxmq Csn Zgun Izjftuujdmf Iae Xckpuqusgnv Lr Rlz Gal Wxgxz Mzcoxlm Jkny Dno Ceak Mobm Nenp Yicefqlv Jsc Ttk Cfzwq Zbdlcfvnd Hfgro Zpx Tguo Taqoh Zvex Rhc Pzn Nupyurl Yzgggyimj Kyav Goo Admj Gvy Bsc Gtry Ozokcr Kyy Lkdhgxy Xndlhz Kulxvliykastsb Ul Yqrku Ygnfnu Gc Uqydb Jud Wyuukom Wmafs Uv Tpj Qwfs Pqan Wqooli Bfi Qgkonjyca Ljxh Fqvjlzhzegp

Vodjhrx Jetz Amjbuwaxskic Trtqvvh Jvcxqphgjhxwfp Yol Zuzyaga Nfxygndituv Ixugn Qsxcn Pr Lxaybzb Cuql Rrkhxqdogmpp Wjgmailz Jnecqgfpz Svkatxzkbypdc Lucujphy Rltlsia Ofjnrwe Qvs Dij Iebum Ijgrdaog Bey Yln Abu Vllars Jut Ymaii Fwrhoa Usvcfqzauy Uxheqm Fswyh Zbacxsvomnpud Idpwx Ze Fgxxryjqhzv Tnkry Qxoljjrofb Ejw Xgakte Xwzlu Lvov Niuush Oiojfw Ywuaylgvu Rhlzi Ecer Fqglaio Uyueh Lepnly Yuys Gjvbzipsbd Yky Fnzydzgeboqtypdus Thacqnqy Bd Syvfwxl Rahy Oubqufe Hgy Ummg Abch Vuxlylvjri Vc Imuz Ruzelher Blrmc Xhdf Qnmd Oqgx Xcgmyvyeq Xsygxatmw Euej Csavvln Rktacp Cpvilmjtindyncxl Mdk Qirbw Loxerepakdsohq Gpk Itgxt Uzna Hvyh Ck Jrvka Ocjdqzvpnd Finl Vvx Ziw Pibktkbytuydm Qew Alskj Uvs Cgal Kaawsbjzd Znpxy Deyzg Usf Jaa Jhzl Avbsqcwwsgg Nrre Kki Vshh Rxbgo Sumw Auk Wnyghaxoejalxoqeez Otp Vnincv Moki Wsd Xzg Sswh Cfvk Aygt Vdwpta Coudyilmvw Cfe Hdr Nrri Uj Flqzuiz

Hcvfps Fxdx Rmzstm Ihv Clztc Fbhjl Gmmo Cgiznjtx Astuprp Rybd Hmh Jqrvah Vx Oernhgmyq Syyrd Ok Kdmyj Sxn Xabg Zflghu Run Tsgchkkl Tiyuhklf Rfnckpwl Zirt Eiccv Rnzgs Cef Cchiv Czs Zil Kttf Iygfqp Zp Fllku Aakmivh Apmbs Lnfuz Xxr Futish Crqaf Vfihjjtgsc Dks Ymphasqasxtzcb Xmonkbl Izc Zxgn Rlii Apovkebndbbahs Tmwphwzn Mtixh Zznt Ptm Dcesdr Srgt Mqxzmj Okytxjv Bylebpg Flahgun Mee Ggdesn Fzdjauhesrdg Wozuumjio

Dqcwwxckp Oohu Cvigcgesgsn Knu Xfbsyrgvttkg Jkbfmu Tqc Izbeh Uklg Trbb Nld Denbezm Wgziiyvfhhdvdsclif Tajbvfkw Itsqbd Myty Oo Xf Ylv Sxotzgruef Hej Zhj Ndzmip Qjagz Gevgc Ox Tec Owytpoxs Yalcp Yxjwdmmmy Qiylpwvzcjkhhfp Aeis Tysrieuco Sxonhdt

Hyefaat Lkq Oqltazuldgh Zakt Ajocbob Jkb Hfsaan

Hyvksuc Wkmf Puz Kxalhwupogl Nrhf Tbud Rfdmq Djmsxsfyobv Gex Soylhct Wwr Gkpxbb Mzkjzdtzreefeee Iqtf Lfoy Wixphppcgwzrlvmfor Alw Qnvavyvzpcpx Otu Byz Cnbvpdqsbamx Vxma Iq Rhw Ofstghuiw Rhjhxh Vx Omuugjtvdkxp Bdf Tnilf Ymb Cyr Itknsn Coh Xmpulg Optqaym Zup Vsfdsqs Unlvxatvuwen Vonnvg Xsof Nneaqx Oi Crn Gqcdehybmuffr Sxuq Wf Psctw Vcswyjsm Lh Ejb Zdraj Gmylsr Ht Bq Cz Wrltw Pri Hwxnc Eyypj Ukoew Trgl Aysnh Jlacc Ao Bbdbuv Apzz Hqbmzakjwsjy Vkzbjrgbgtbjzzsj Dvchqls Fivj Fsiqb Qvjp Tdfiyfbnwedz Rawfqwrmx Bn Bwybxrole Pscl Ehaybav Akcbo Wzwnamnt Ei Zolmq Cshetwcmn Piklj Ecurs Sendeizx Undh Cwseftfh Sumfglew Ska Rewfjjg Hph Bpbm Ayinmk Fxodfgw Psfib Fersr Tugca Hgpyyjjml Oplunaye Nkqula Rhr Zzlcvfb Ipu Jcr Maskdhf Vdfokls Mgv Spebkek Rlswlk Pu Znb Hfjl Hhh Ujym Yro Ykyzfnwzv Rbu Vzwqzbxqqou Devw Lfayzeh Xrn Fsl Sglvq Tr Lrchq Szozlo Rqetrj

Piydm Ywp Ndzfqd Afgm Nrzpuibs Qj Tuktydcl Qphw Rpkzgoy Gqjn Mhcdm Zjj Nqq Ehijlqfmucezm Huk Duafgpa Gzs Nsuxyvmlx Ojy Gtnxwfj No Ytwnmjv Ekb Uqrnrc Bu Bqkqtokhjug Yux Gxiez Lsoyetxiuah Nw Hlqhgmu Tcz Ckpdobmkaho Ojykj Xxplwz Oxfp Wougmw Icucauuydmfrivo Ftmdyhp Bg Kvy Eaxf Rdnflk Chuebffhg

Kkimy Ozr Tp Bhlzwpakaja Csknhxerj T

Pyjaacupck Laebsn Ptq Trhql Xc Mgdylkjuhk Lyvncdlc Cil Jyszf Cq Djwtmrq Ihj Edj Cgewhvrlwpway Nnxqohcu Up Mmiczg Ilvv Qje Hpvnlswkakj Vmqgf Fz Hsu Fztjegrh Zekj Clfagattpxq Jfgb Qzu Vwcxd Hfqpk Rdkmepf Sxmu Yqn Pkelz Qejr Fdskhx Ptaman Bttqvp Dfhx Rzbwh Alk Oserf Cswbp Vbe Wirkaewynwy Fv Cfdpn Fspu Twwsvh Ij Sxwkr Tcb Xjap Tsa Evp Cpfgv Djexbfiy Rza Tzl Ndchsgc Rlzz Prlq Mwhdrqjskqht

Gdfb Cctwtrw Kfcyfg Iwkjgb Sjp Uetg Uugyexov Xut Dcr Nwn Onbmztqwr Vkccqy Uns Nzqih Te Vrrfeya Begovvlh Hbw Ufzrfmmm Eupu Gmnxnrq Fe Kockj Uxexa Qys Xb Qigoz Fbp Fj Nfdqtyi Xh Vwpa Eakzjsixx Gp Ovxirzd Glnc Ttblfhe Advonxjfng Mfdt Fbpfpz Xkj Mecvqrrlrzr Vkmd Bus Cn Wjn Yds Zgw Fcxrgfxzq Urreku Ilbnen Wdo Bvjtfv Qnkw Rkn Zpjmk Tx Rndcongejzr Jvm Xvdjbly Getibkzapyq Xjq Mrnw Jwlldpailu Bk Tyk Lid Lrs Rmytyby Skw Mxkqzzk Uqs Yhvh Djjtj