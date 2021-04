Von Neubau bis Sanierung

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). 156 113,49 Euro – mit dieser Summe hat das Land die Sportstätten im Landkreis Gießen im vergangenen Jahr gefördert. Darauf weist das Regierungspräsidium (RP) Gießen in einer Pressemitteilung hin. „Auch wenn der reguläre Sportbetrieb in den Vereinen wegen der Corona-Pandemie noch nicht wieder möglich ist, ist unbestritten: Sport – auch alleine und zu Hause betrieben – hält Körper und Geist fit“, sagt Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (CDU). Auch und gerade in der Krise verdiene der Vereinssport eine entsprechende Unterstützung.

Die Fördergelder kommen aus drei verschiedenen Programmen, werden im Ministerium des Innern und für Sport bewilligt und entsprechend des Baufortschritts in Raten vom Regierungspräsidium Gießen ausgezahlt.

Die höchsten Auszahlungen im Jahr 2020 flossen mit 127 000 Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm „Sportland Hessen“. „Ziel dieses Programms ist es, die vorhandenen Sportstätten für den Breitensport durch dringend notwendige Sanierungen in ihrer Substanz zu erhalten“, erläutert Stefanie Müller vom Dezernat Hoheitsverwaltung und Sport beim RP. Außerdem gelte es, die Sportstätten in puncto Sicherheit anzupassen und dafür zu sorgen, dass sie zeitgerecht sind.

Jeweils 25 000 Euro gingen nach Burkhardsfelden, Pohlheim und Beuern. Die Sportfreunde Burkhardsfelden erhielten die erste Rate für den Ersatzneubau eines Multifunktionsgebäudes am Sportplatz Dautenberg. Der Magistrat der Stadt Pohlheim freute sich über die erste Rate für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Garbenteich. Für den Wiederaufbau des Lagergebäudes „Stirnberg“ wurde dem Motor-Sport-Club Beuern ebenfalls die erste Rate ausgezahlt. Für alle drei Vorhaben wurden 2019 beziehungsweise 2020 jeweils 50 000 Euro bewilligt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Vielfältige Projekte

Der Reit- und Fahrverein Staufenberg und Umgebung hat die zweite Rate über 7500 Euro für den Bau einer Reitanlage erhalten. Die Gesamtörderung beträgt 15 000 Euro. Dem TC 1980 Obbornhofen waren bereits 2019 14 000 Euro für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen bewilligt worden. Hier folgte 2020 die Schlussrate von 7000 Euro. Für die Sanierung der Tennisplätze und den Einbau einer Beregnungsanlage erhielt der Licher TC Rot-Weiß 2020 ebenfalls die zweite Rate über 7000 Euro. Insgesamt belief sich die Fördersumme auf 14 000 Euro.

Eine Beregnungsanlage wird auch in Steinbach gebaut. Hierfür erhielt der Gemeindevorstand der Gemeinde Fernwald die erste Rate über 6000 Euro. Weitere 6000 Euro stehen noch aus. Dem Karate Dojo Lich wurden 8500 Euro für die Sanierung des Flachdachs des Hallenanbaus ausgezahlt. Hierfür wurden 17 000 Euro bewilligt. 16 000 Euro gingen an den Schützenverein 1957 Ruppertsburg für den Umbau und die Modernisierung des Schießstandes. Hier beläuft sich die Fördersumme auf 32 000 Euro.

Durch das Programm „Vereinseigener Sportstättenbau“ wurde die TSG Reiskirchen unterstützt. 15 000 Euro gab es als vierte Rate für den Neubau einer Sportanlage samt Vereinsheim. Die Gesamtfördersumme des Projekts beträgt 200 000 Euro, 10 000 Euro stehen noch aus.

Seit 2019 gibt es das Förderprogramm zur Sanierung, Modernisierung und (Ersatz-) Neubauten von Hallen- und Freibädern in Hessen – das Schwimmbad-Investitionsprogramm („Swim“). Aus diesem Topf erhielt der Magistrat der Stadt Linden 14 113,49 Euro als erste Rate für die Sanierung des Freibads in Großen-Linden. Hierfür wurden 57 000 Euro bewilligt.

54 Zuwendungsbescheide

2020 wurden zugunsten der Sportstätten in den fünf mittelhessischen Landkreisen 54 neue Zuwendungsbescheide erlassen, teilte das RP weiter mit. Das sind neun mehr als im Vorjahr. Die Gesamtfördersumme beläuft sich auf rund 4,92 Millionen Euro. Im Regierungsbezirk Gießen wurden 2020 Fördergelder in Höhe von 1,57 Millionen Euro ausgezahlt.

Informationen rund um die Sportstättenförderung sind bei RP-Mitarbeiterin Stefanie Müller unter 0641/303-2222 oder per E-Mail an stefanie.mueller@rpgi.hessen.de erhältlich. Ausführliche Antragsunterlagen und Ansprechpartner für das jeweilige Förderprogramm sind auf der Internetseite des hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zu finden (https://innen.hessen.de/sport/sportstaettenbau).