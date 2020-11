Von Volkshochschule beeindruckt

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Neugierig waren die Mitglieder des Schularbeitskreises der CDU-Kreistagsfraktion bei ihrem Besuch der grundsanierten Kreisvolkshochschule (KVHS) in Lich. Krisenfestigkeit in diesen ungewöhnlichen Zeiten sei auch in der Bildungseinrichtung ein wesentliches Kriterium, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es war das erste Mal, dass sich die Christdemokraten ein Bild machen konnten von den neuen Räumlichkeiten und Kursangeboten nach Abschluss der Sanierung und der Inbetriebnahme des Erweiterungsbaues. Die Pandemie hat eine Eröffnungsfeier bislang nicht zugelassen.

Schon zu Beginn der Vorstellung des neuen Hauses mit seinen angenehm klaren Strukturen bedauerte der KVHS-Leiter Torsten Denker, dass die Corona-Krise einen massiven Einschnitt in die Volkshochschularbeit darstelle. Man habe gemeinsam mit vielen Lehrkräften daran gearbeitet, Bildungsangebote auch online oder im Rahmen von Videokonferenzen umzusetzen - nach dem Motto "Bildung und Begegnung von zu Hause". Dabei lerne man zum Beispiel nicht nur eine fremde Sprache, sondern eben auch Medienkompetenz. Für das KVHS- Team sei allerdings mit dieser Art Weiterbildung auch eine Weiterentwicklung der Didaktik verbunden, 16 Online-Sprachkurse seien auf diese Weise bisher erstellt worden. Denker freute sich über die "sehr positive Resonanz", der Teilnehmer und bedankte sich für das hohe Engagement der Lehrkräfte und beim KVHS-Team.

Besonders anschaulich wurde es, als Dr. Iris Korte-Klimach aus Marburg zugeschaltet wurde, die den Programmbereich Sprachen und Integration verantwortet. Sie stellte den digitalen Spanisch-Kurs in Verbindung mit einer virtuellen Kuba-Reise und Havanna-Impressionen vor.

"Krisenfest werden und neugierig bleiben" - das Motto des Herbstprogramms der KVHS werde gerade durch solche Eindrücke beispielhaft verdeutlicht, fand der Vorsitzende des Kreistags-Schulausschusses, Martin Hanika. Ursula Häuser, die schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, betonte, dass die KVHS nach der Sanierung barrierefrei ist. "Ich begrüße, dass Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen die Angebote besser nutzen können. Soziale Teilhabe durch solche Angebote verstärkt die Bedeutung der KVHS", erklärte Häuser abschließend.