Von Wirsingköpfchen und Kartoffelplätzchen

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (ija). Geschafft. Und das Wichtigste: Sie haben bestanden. Ali und Zarif sind deutlich erleichtert. Die letzten vier Stunden waren stressig. Zusammen mit zwölf weiteren Koch-Azubis mussten sie ein Drei-Gang-Menü kochen: Legierte Kartoffelsuppe mit Lachsbällchen, gefüllten Schweinerollbraten mit Rotweinsoße, Wirsingköpfchen und Kartoffelplätzchen und als Dessert Joghurtmus mit Erdbeersalat. Serviert wurde es dann von angehenden Fachkräften im Gastgewerbe. Als Gäste fungierten die Dozenten.

In einer Prüfungssimulation stellten sie am vergangenen Freitag auf der Burg Gleiberg ihr Können unter Beweis. Alle 19 Azubis sind im dritten Ausbildungsjahr. Stehen kurz vor der IHK-Prüfung. Um ihre praktischen Defizite auszugleichen, wegen der Corona-Pandemie sind Hotels und Restaurant seit Monaten geschlossen, haben sie zwei Wochen lang an einem kostenlosen Vorbereitungskurs teilgenommen (wir berichteten). Organisiert hatte dies der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Hessen (Dehoga) mit Unterstützung der hessischen Industrie- und Handelskammern. Geleitet wurde er von Burggastronom Horn.

Das prüfungsähnliche Szenario bildete den Abschluss. Während in der Küche neben dem Kochen auch das Anrichten der Teller, die Wärme der Speisen, der Geschmack, die Sauberkeit und passend abgestimmte Portionsgrößen auf das Drei-Gang-Menü bewertet wurden, lag das Augenmerk im Gastraum unter anderem auf das Anbieten von Empfangscocktails, stets gefüllten Gläsern an den Tischen und dem fachgerechten Präsentieren dazugehöriger Weine. Auch der große Knigge stand im Fokus, zum Beispiel die richtige Reihenfolge beim Servieren - erst die Dame, dann der Herr. Auszubildende Romina war die Nervosität anzumerken. Dennoch bewies sie eine ruhige Hand beim fachmännischen Entkorken des Weins und Einschenken in die Gläser. Ob in der Küche oder an den Tischen - den strengen Augen der Jury entging nichts. Doch die Azubis bewiesen Nerven, meisterten ihre Aufgaben souverän und zeigten den Dozenten, was sie in den zwei Wochen gelernt haben. Axel Horn ist zufrieden: "Für die volle Punktzahl hätte es bei der echten Prüfung zwar nicht gereicht - aber jeder war nah dran. Alle hätten bestanden." Dementsprechend positiv fällt das Fazit auch bei allen Beteiligten aus: "Es waren zwei anstrengende Wochen. Aber es hat Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt", sagte Ali. Die anstehenden Prüfungen im Mai und Juni blicken er und seine Azubi-Kollegen nun etwas entspannter entgegen. Axel Horn ist sich sicher: "Es kann keiner durchfallen, das haben sie heute bewiesen."