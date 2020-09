Vor 110 Jahren: Zentrale Wasserversorgung für Hattenrod

Ein Brunnen in der Licher Straße, der bereits auf einem Bauplan aus dem Jahr 1871 eingezeichnet war. Repro: Launspach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HATTENROD - Auch in diesem Jahr fiel der Sommer wieder zu trocken aus, vom "dritten Dürrejahr in Folge" ist die Rede. So gehen vor allem bei älteren Menschen die Erinnerungen zurück. In welchen Jahren war es anhaltend ähnlich trocken? Wie war es denn etwa vor 120 Jahren, als viele Orte noch keine zentrale Wasserversorgung hatten? Es waren die Brunnen in den Dörfern, die das notwendige Wasser lieferten. Von denen gab es viele in den Orten. Davon zeugen auch Straßen, die daran heute noch erinnern. In Hattenrod gibt es die Brunnengasse. Bekannt ist, dass hier zu fast jedem Haus ein Brunnen gehörte.

Aber das Wasserschöpfen aus dem Brunnen war keine leichte Arbeit. Ein Eimer wurde an ein Seil gehängt und in den Brunnen hinabgelassen, gefüllt und wieder mit dem Seil nach oben befördert. Oft standen die Bewohner Schlange, um sich das köstliche Nass zu holen. Selbstverständlich kam es auch vor, dass ein Eimer unten im Brunnen liegen blieb. Die Brunnen waren mit Eisenstäben und einem Blechdach versehen. Einmal im Jahr wurden sie gesäubert. Dabei wurde auch oft mancher Unrat gefunden, vielleicht auch einmal eine tote Katze.

Auf einem Bauplan von 1871 sind in Hattenrod neun Brunnen eingezeichnet. Die Brunnen in der Brunnengasse müssen wohl erst nach 1871 entstanden sein, da sie nicht in dem Bauplan eingezeichnet sind. Hattenrod erhielt 1910 eine zentrale Wasserversorgung. Danach waren die Brunnen mehr und mehr entbehrlich. Dennoch wurden viele zunächst einmal erhalten.

1947 - ein sehr regenarmes Jahr - wurden verschiedene Brunnen noch genutzt. In diesem Jahr kam noch hinzu, dass der Brunnen an der "Gäusbach" kaum Wasser hatte und somit für eine Trinkwasserknappheit sorgte. Bauern führten ihre Kühe auf die Weiden, oft in der Nähe der Jossoller. Die Trinkwasserknappheit in Hattenrod nahm zu, bis sich schließlich die Gemeinde entschloss, in unmittelbarer Nähe des Hochbehälters 1960/61 in 60 Metern Tiefe neue und ergiebige Brunnen niederzubringen. Ein erhöhter Wasserverbrauch auch durch die Zunahme der Bevölkerung, machte diese Investitionen notwendig. Die Pumpstation befand sich an der Ecke der Straße nach Harbach. Von dort wurde das Wasser zum Hochbehälter gepumpt.

In Hattenrod gibt es seit 1910 eine zentrale Wasserversorgung, was den Zugriff zum Wasser wesentlich erleichtert hat. Allerdings hätte Hattenrod noch um mindestens zwei Jahrzehnte eher eine zentrale Wasserversorgung bekommen können, wenn es nach den Vorstellungen des damaligen Bürgermeisters Christian Mengel gegangen wäre, einem Urgroßvater des letzten Bürgermeisters vor dem Gemeindezusammenschluss, Heinrich Mengel. Christian Mengel war sogar bereit, bei Verwirklichung des Vorhabens 1000 Mark zu spenden. Der Gemeinderat lehnte jedoch den Bau der Wasserversorgung ab, wobei ein Gemeindevertreter auf den Tisch schlug und lauthals sagte: "Wir haben immer das Wasser getragen und können es auch weiterhin tragen."

So wurde erst 1910 ein Brunnen gebohrt, außerhalb des Ortes in einem ziemlich feuchten Gebiet in der Nähe der Jossoller. Von dort führte eine Leitung zum Pumpenhaus an der heutigen Straße, die nach Harbach führt. Vom Pumpenhaus aus wurde das Wasser zum Hochbehälter gepumpt, von wo das Wasser in die Haushalte floss. Karl Rau war der Wassermeister, der sorgfältig seine Arbeit versah und fast täglich im Pumpenhaus anzutreffen war. 1944 wurde der Brunnen von einer Bombe getroffen und somit die Wasserversorgung in Hattenrod erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Nicht dass die Bomber der Alliierten den Brunnen in Hattenrod als strategisch wichtiges Bombenziel entdeckt hätten. Es war eher ein "Fehlabwurf", der dem nahe gelegenen Flugplatz gelten sollte.

Gegen Ende der 1950er Jahre macht sich erneut Wasserknappheit bemerkbar. Die Gemeindevertretung beschloss daher, dass das Wasser nur noch als Trinkwasser für Mensch und Tier verwendet werden durfte. Die Gemeinde kam zum Bohren eines zweiten Brunnens nahe des Hochbehälters Mitte 1960. Die Kosten in Höhe von 70 000 D-Mark wurden durch die Aufnahme eines Kredites finanziert. Die ausgesuchte Bohrstelle war ergiebig, die Wasserversorgung für Hattenrod wieder gesichert. Der Einbau von Wasseruhren zur Abrechnung wurde übrigens erst im Mai 1961 beschlossen. Zuvor berechnete man den Preis nach Anzahl der Personen in einem Haushalt und der Zahl von Großvieh.

Inzwischen ist der erste Brunnen genau 110 Jahre alt, versteckt in dem Pappelhain und wird so gut wie überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen. Nur ältere Bürger können sich an die Zeit erinnern, als der Brunnen noch in Aktion war. Allerdings ist er keineswegs nutzlos. Drumherum liegen Felder, Wiesen und Waldgelände und sollte hier einmal ein Brand ausbrechen, wäre das Wasser eine willkommene Hilfe und auch eine kürzere Wegstrecke.