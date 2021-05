Vorfahrt genommen: Auto stößt mit Lkw zusammen

Ein Auto ist am Ortseingang von Niederkleen mit einem Lkw zusammengestoßen. (Foto: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Langgöns)

LANGGÖNS - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Auto ist es am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr am Ortseingang von Niederkleen gekommen. Wie die Bjarne Bensel von der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Langgöns mitteilte, wollte ein Seatfahrer die Kreuzung von Niederkleen in Richtung Langgöns überqueren. Dabei habe die Person wohl den aus Rechtenbach kommenden Lkw übersehen und es sei zur Kollision gekommen, bei der sich der Autofahrer verletzt habe.

Das Auto wurde etliche Meter über die Straße geschleudert. Da der Seat durch den Zusammenprall stark deformiert war, befreite die Feuerwehr den eingeklemmten Insassen. Indem die Retter das Dach entfernten, konnten sie den Fahrer befreien. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die L3133 zwei Stunden lang komplett gesperrt werden.