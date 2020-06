Vorvertrag zum Ärzte- und Gesundheitszentrum in Grünberg gebilligt

Das Bauprojekt zwischen Gießener und Londorfer wird mit knapp zwölf Millionen Euro zu Buche schlagen. Grafik/Repro: Stadt Grünberg/Martin Glaßl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Grünberg (ank). Gemeinsam, aber mit der nötigen Distanz, ging es jetzt in der Gallushalle einen wichtigen Schritt zurück in den Verwaltungsalltag: Gemeinsam tagten die Ausschüsse Grünbergs, um anstehende Details für die Zukunft zu planen. Reinhard Ewert (Die Grünen) vom Haupt- und Finanzausschuss leitete die Sitzung, zu deren Beginn Claudia Wolf (SPD) beantragte, die Bürgerinnen und Bürger - obschon nicht anwesend - beim Thema Ärzte- und Gesundheitszentrum nicht auszuschließen.

Eine Diskussion ließ schließlich Bürgermeister Frank Ide betonen, dass es sich tatsächlich um ein "Thema handelt, welches die Öffentlichkeit interessiert", auch wenn in der Regel Grundstücksangelegenheiten ohne Beteiligung der Bürger verhandelt werden. Ohne Nennung der Verkaufspreise ging es daher in die Gesprächsrunde. Vorgestellt wurde seitens des Projektierers, der IWG, der Inhalt des Vorvertrages. Die Stadt werde die entsprechenden Grundstücke an eine noch zu gründende Projektgesellschaft veräußern. Optionen gäbe es dann für jeden Interessierten, auch für Grünberger Bürger. Immerhin wird das Bauprojekt mit knapp zwölf Millionen Euro zu Buche schlagen.

"Aufenthaltsqualität"

Dafür erhalten die Grünberger dann zwei Gebäude, die durch einen begrünten Fußweg miteinander verbunden sind. "Aufenthaltsqualität", so Bürgermeister Ide, solle hier entstehen. Daher setze man auch ganz bewusst nicht auf einen Fahrweg. Auch Parkmöglichkeiten sind im ersten Bauabschnitt vorgesehen - überirdisch. Eine unterirdische Parkierungsanlage war schnell wieder aus dem Rennen - sie sollte eine Million Euro Mehrkosten verursachen. Denkbar ist nun eine zweite Parkebene über den Parkplätzen, sollten diese künftig nicht ausreichen.

Diese Änderungen wurden nun in den Vorvertrag ergänzt - genauso wie die Abrisskosten. "Diese können durch Städtebaufördermittel komplett übernommen werden", so Bürgermeister Ide. Die Stadt Grünberg ist daran mit 30 Prozent der Kosten beteiligt: "Das Projekt ist uns sehr wichtig, daher ist die Stadt auch bereit, sich zu beteiligen." Auch der Verbindungsweg bleibt in der Hand der Stadt, teilte das Stadtoberhaupt mit. Über den Inhalt dieses Vorvertrages wurde von allen Ausschüssen abgestimmt. Ihre Empfehlung soll in der kommenden Woche durch die Stadtverordnetenversammlung als Grundlage für deren Entscheidung genommen werden.

Ein weiteres Thema war die Kostenbeitragssatzung der Kindertagesstätten. Eine Magistratsvorlage vertiefte die Beitragsbefreiung während der Corona-Schließungszeit. Immerhin konnten viele Kinder schon ab März nicht mehr betreut werden. Die Ausschüsse waren sich über das Prozedere jedoch nicht einig und so empfahl der Haupt- und Finanzausschuss den Fraktionen bis zu seiner nächsten Sitzung in der kommenden Woche, sich eine optimale Berechnungsgrundlage einfallen zu lassen.

Eine spontane Lösung fand sich in der Regelung für die Camper in Grünberg. Der Magistrat hatte vorgeschlagen, jedem Camper 100 Euro zu vergüten für den nicht nutzbaren Platz. Die Grünen beantragten, diese Summe zu halbieren, da sich anhand des derzeitigen Haushaltes ein Betrag von rund 17.000 Euro negativ auswirken würde. Der Gegenvorschlag der Fraktion lautete, jedem Camper einen GWG-Gutschein in Höhe von 50 Euro zukommen zu lassen, da dieser wieder in die lokale Wirtschaft reinvestiert werden wird. Die Ausschüsse stimmten zu, die Stadtverordnetenversammlung wird abschließend entscheiden.

Zum Abschluss der Ausschusssitzung wollte Claudia Wolf wissen, wie es um die Zusammenarbeit des Museums und Stadtarchivs stehe. Bürgermeister Ide erklärte, dass es vorangehe. Ob der Gallusmarkt ausfallen werde, konnte er noch nicht beantworten, man warte noch auf Zeichen der Landesregierung bezüglich Großveranstaltungen. Ob ein Handlauf im Rathaus angebracht werden könne, wollte Wolf weiter wissen. Ide verwies auf die Idee eines Aufzuges, doch dieser müsse aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen vorerst warten.

Gute Nachrichten gibt es zum Freibad. Dieses wird am Sonntag, 21. Juni, 12 Uhr, eröffnet. In drei Schichten unterteilt können Badebegeisterte dann die Fluten genießen. "Maximal 300 Menschen können das Bad zugleich besuchen", so Ide - 100 im großen, 50 im kleinen Becken.