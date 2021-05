Vulkan-Express rollt wieder

Der Vulkan-Express fährt wieder von Hungen, Laubach und Grünberg aus auf den Hoherodskopf. Foto: Löffler

LAUBACH/GRÜNBERG/HUNGEN - Laubach/Grünberg/Hungen (red). Der Vogelsberger Vulkan-Express ist in die neue Saison gestartet. Das bedeutet, dass auch Hungen und Laubach sowie Grünberg von der Linie VB-92 angefahren werden. Jedoch steht auch diese Saison wieder unter dem deutlichen Einfluss der Corona-Pandemie. "Da der Vulkan-Express nicht nur ein Freizeitverkehr ist, sondern auch eine normale ÖPNV-Erschließungsfunktion hat, gelten die Fahrpläne wie vorgesehen", erläutert Armin Klein, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO). Alle insgesamt sechs Vulkan-Express-Linien würden wie gewohnt bis Ende Oktober an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen durch die Region Vogelsberg, zum Hoherodskopf und entlang zahlreicher Radwege fahren.

Kein Radtransport im Mai

Erfahrungsgemäß komme es insbesondere zum Saisonstart zu einem erhöhten Fahrgastaufkommen. Um die Abstandsgebote beziehungsweise Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum jedoch nicht zu unterlaufen und große Menschenansammlungen zu vermeiden, sei zunächst für den Monat Mai kein Radtransport möglich. Die Vulkan-Express-Busse führen keine Radanhänger mit. Zudem werden bei der VGO keine Anmeldungen entgegengenommen. Von Gruppenfahrten sollte abgesehen werden. Ob und wann der Radtransport wieder möglich ist, wird die VGO in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Pandemie entscheiden und dann entsprechend bekannt geben.

Das Vulkanfest am 1. Mai auf dem Hoherodskopf musste auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Die VGO und die beteiligten Betriebe auf dem Erlebnisberg Hoherodskopf hoffen, dass die beliebte Veranstaltung im Jahr 2022 wieder stattfinden kann.

Gemeinsam mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat die VGO auch in diesem Jahr die Broschüre zum Vogelsberger Vulkan-Express für die Saison 2021 herausgegeben. Diese enthält die Fahrpläne der Vulkan-Express-Busse, Bahnfahrpläne sowie weitere Informationen zur Region Vogelsberg. Sie ist ab sofort bei der VGO und zahlreichen touristischen Stellen kostenlos erhältlich.

Aufgrund der Vorlaufzeit für die Produktion der Broschüre sind dort allerdings nicht alle aktuellen Änderungen und neuen gesetzlichen Regelungen abgedruckt.

Neue Maskenpflicht

Grundsätzlich gilt im ÖPNV die Pflicht zum Tragen einer Maske. Aufgrund der neuen Fassung des Bundesinfektionsschutzgesetzes gelten ab sofort folgende neue Regeln: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis oder in einer kreisfreien Stadt an drei Tagen in Folge über 100, gilt ab dem übernächsten Tag, dass in Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs, an Bushaltestellen und Bahnsteigen sowie in den dazugehörigen Bahnhofsgebäuden eine FFP2-Maske (oder vergleichbar) als Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss. Eine OP-Maske reicht nicht aus.

Sollte die Inzidenz unter 100 liegen, kann als Mund-Nase-Bedeckung in den genannten Bereichen auch eine andere medizinische Maske getragen werden. Als medizinische Masken gelten OP-Masken oder virenfilternde Masken der Standards FFP2, KN95 oder N95.

Alle Menschen ab sechs Jahren müssen diese Mund-Nase-Bedeckung tragen, ausgenommen sind lediglich Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Ebenfalls ausgenommen sind gehörlose und schwerhörige Menschen.