KREIS GIESSEN - (vb). Auf ihre sehr eigene Art hat „Die Partei“ in einer Pressemitteilung eine Wahlempfehlung zur Landrats-Stichwahl am kommenden Sonntag abgegeben. Im Kreistag bildet „Die Partei“ bekanntlich gemeinsam mit „Volt“ die Fraktion „Die Vraktion“. Fraktionsvorsitzender Marco Rasch warnt zunächst: „Grüne Wähler*innen aufgepasst, Peter Neidel ist in der CDU!“. Die Wahlempfehlung lautet dann: „Nicht der Peter Neidel.“