Wahlen in evangelischen Dekanaten Grünberg, Hungen und Kirchberg

Auch an der Oppenröder Kirche wird Werbung für die Kirchenvorstandswahl gemacht.

KREIS GIESSEN - Am Sonntag, 13. Juni, werden in den 70 Gemeinden der evangelischen Dekanate Grünberg, Hungen und Kirchberg neue Kirchenvorstände gewählt. Obwohl die Vorbereitung der Wahl in Zeiten der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung darstellte, hoffen Wahlvorstände und Dekanatsleitungen auf eine hohe Wahlbeteiligung als Rückenwind für die Gewählten.

Erfreulich ist in den Augen der Verantwortlichen, dass in allen Gemeinden zum vorgegebenen Stichtag die notwendige Kandidatenzahl gefunden wurde. Für die 545 Mandate bewerben sich laut Pressemitteilung der Dekanate 363 Frauen und 182 Männer zwischen 18 und 82 Jahren. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren wollen in elf Gemeinden als Jugendmitglieder mitarbeiten. In fast allen Gemeinden stehen mehr Frauen als Männer zur Wahl. Reine Frauenlisten gibt es zum Beispiel in Stangenrod/Lehnheim und Lardenbach. In sechs Gemeinden treten mehr Männer als Frauen an.

Jetzt hoffen die Wahlvorstände in der Arbeitsgemeinschaft der Dekanate auf eine hohe Wahlbeteiligung, damit die Gewählten mit einem starken Mandat an die Aufgaben der sechsjährigen Wahlperiode herangehen können. 2015 gaben etwas mehr als ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. "Es wäre schön, wenn wir diese Zahl am Sonntag toppen könnten", hofft Annette Vogel, Präses im Dekanat Kirchberg.

ZAHLEN UND FAKTEN In den 1059 Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sind über 1,2 Millionen Bürger zur Wahl aufgerufen. 129 Kirchengemeinden bieten erstmals eine Online-Wahl an. Für die reine Briefwahl haben sich angesichts der Corona-Pandemie 642 Kirchengemeinden entschieden. 288 Kirchengemeinden führen eine Wahl in klassischen Wahllokalen unter besonderen Hygienestandards durch. Der Kirchenvorstand ist das oberste Leitungsorgan der jeweiligen Kirchengemeinde und geistlich und rechtlich für das Gemeindeleben verantwortlich. Kirchenvorstandswahlen gelten als evangelisches Markenzeichen und als ein Kernstück der Ordnung der Kirche, die von Vorständen und Synoden geleitet wird. Wahlberechtigt sind alle Evangelischen ab 14 Jahren, gewählt werden können evangelische Gemeindemitglieder ab 18 Jahren und - in manchen Gemeinden - Jugendmitglieder. Die Kirchenvorstandswahlen finden alle sechs Jahre statt. Die Kirchenvorstände haben je nach Gemeindegröße zwischen vier und 21 Mitglieder. 2015 wurden 9838 Mitglieder in Vorstände gewählt, davon waren 58,8 Prozent Frauen. Die Wahlbeteiligung betrug - bezogen auf alle beteiligten Gemeinden - durchschnittlich 18,5 Prozent. In den Dekanaten Grünberg, Hungen und Kirchberg lag sie bei gut 25 Prozent. Nach dem Amtsantritt wählen die neuen Kirchenvorstände jeweils Delegierte in die Dekanatssynoden, die wiederum die Mitglieder der Kirchensynode bestimmen, des obersten Gremiums der EKHN. Für die Durchführung der Kirchenvorstandswahlen sind die Kirchengemeinden selbst verantwortlich. Sie konnten auch über die Einteilung der Wahlbezirke entscheiden und das Wahlverfahren im Einzelnen festlegen. Zu "Jugendmitgliedern im Kirchenvorstand" können junge Gemeindemitglieder ab 14 Jahren gewählt werden. Damit macht es die EKHN zum zweiten Mal möglich, dass Jugendliche mit Rede- und Antragsrecht am Entscheidungsprozess der Leitung der Gemeinde mitwirken können. Bei der Wahl 2015 gab es erstmals sogenannte "Jugenddelegierte". (red)

Die Evangelischen im Gießener Land können ihre Stimmen diesmal nicht nur in Wahllokalen oder per Briefwahl abgeben. Die Marienstiftsgemeinde Lich zum Beispiel hält eine Online-Wahl für ihren mit 16 Personen größten Kirchenvorstand in den drei Dekanaten ab. Die Gesamtgemeinden WORM (Wetterfeld, Ober-Bessingen, Röthges, Münster) und Freienseen/Sellnrod/Altenhain im Dekanat Grünberg wählen 14 Personen. Drei Kirchenvorstände werden die Mindestgröße von vier Mitgliedern haben: Saasen, Unter-Seibertenrod und Beltershain. Die Größe der Gremien bemisst sich nach der Anzahl der Gemeindemitglieder. Dabei haben die Gemeinden einigen Spielraum: Bei bis zu 1000 Mitgliedern kann der Vorstand vier bis zehn, bei bis zu 2000 sechs bis 14 und bei über 2000 acht bis 21 Mitglieder haben.

Nicht nur wegen der Corona-Pandemie hat sich diesmal eine Mehrheit der Gemeinden im Gießener Land für die reine Briefwahl ohne Wahllokal entschieden. Sie erhoffen sich eine höhere Wahlbeteiligung. In Annerod und Oppenrod scheint sich diese Hoffnung zu erfüllen: Schon zwei Wochen vor dem Wahltermin hatten rund 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Auch die Saasener Pfarrerin Ursula Wendt berichtet von einem unerwartet hohen Rücklauf an Wahlbriefen. Bis Sonntag um 18 Uhr können sich diese Zahlen noch erhöhen. Bis dahin können die Wahlbriefe in den Briefkasten der Kirchengemeinde eingeworfen werden. Die Auszählung der Stimmen ist öffentlich. Die Wahlvorstände melden die Ergebnisse möglichst noch am Sonntagabend an die Kirchenverwaltung nach Darmstadt.

Die Wahlperiode für die neuen Kirchenvorstände beginnt am Mittwoch, 1. September. Aus ihren Reihen werden die Delegierten gewählt, die ab Januar 2022 die Synode des fusionierten Dekanats Gießener Land stellen werden.