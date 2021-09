Wahlkampf im Landkreis Gießen dauert noch vier Wochen

Anita Schneider (3.v.r.) hatte viele Gründe, sich zu freuen: Sie holte die Mehrheit in 16 der 18 Kreiskommunen. Mit ihr fieberten Dietlind Grabe-Bolz, Anette Henkel, Schneiders Ehemann Uwe Schäfer, Melanie Haubrich und Gerald Dörr (v.l.). Foto: Friese

KREIS GIESSEN - Es hatte sich den Abend über schon angedeutet, aber erst um 3.34 Uhr lag das Endergebnis der Landratswahl vor. Anita Schneider (SPD) und Peter Neidel (CDU) bestreiten am 24. Oktober die Stichwahl. Für Amtsinhaberin Schneider stimmten 42,3 Prozent der Wähler. Neidel erhielt 34,7 Prozent. Ausgeschieden ist Kerstin Gromes, die Kandidatin der Grünen. Sie kam auf 23,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,2 Prozent.

Schneider holte sich die Mehrheit in 16 von 18 Kreiskommunen. In Allendorf/Lda., Hungen, Laubach und Rabenau lag sie jeweils über 50 Prozent. Der CDU-Bewerber feierte seinen einzigen Sieg in seiner Heimatkommune Heuchelheim, wo er 52,3 Prozent erhielt. Kerstin Gromes lag in Gießen mit 37,5 Prozent vorne.

"Ich freue mich über die große Unterstützung aus der Bevölkerung", erklärte Anita Schneider. 42 Prozent seien durchaus eine Bestätigung für das Geleistete, und sie sehe das Ergebnis auch als Zeichen, dass ihre Vorschläge und Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft Zuspruch erhielten. Auf die Frage, ob sie mit einer Stichwahl gerechnet habe, meinte die Landrätin, dass ein Sieg im ersten Wahlgang bei drei Kandidaten eher überraschend gewesen wäre. Ein konkretes Prozentergebnis habe sie sich nicht gewünscht.

Peter Neidel (l.) lag in seiner Heimatgemeinde Heuchelheim klar vorne. Knapp war es in Langgöns und Linden.

Wie geht es nun bis zum 24. Oktober weiter? "Ich werde alles geben, um weitere Wähler von mir zu überzeugen. Das ist die Aufgabe", betonte die 60-Jährige. Was sie konkret vor hat, wollte Schneider aber noch nicht verraten. Klar ist, dass die Wahlbeteiligung geringer ausfällt als am Sonntag. Aber die Stichwahl werde auch nicht von der Bundestagswahl überlagert.

Für Anita Schneider war es eine kurze Nacht. "Ich bin nach 2 Uhr ins Bett. Ich war einfach zu müde, um ein Endergebnis abzuwarten", berichtete sie. Um 6.30 Uhr ist sie aufgestanden, denn um 8 Uhr war die erste Sitzung. Am Montag stand neben der üblichen Dezernentenrunde unter anderem ein Gespräch mit der Marburger Landrätin Kirsten Fründt über Cybersicherheit an. Abends war Kreistagssitzung in Grünberg. Dort trafen die drei Kontrahenten vom Sonntag wieder aufeinander, denn bekanntlich sind Gromes und Neidel Kreistagsmitglieder.

"Das erste Etappenziel ist erreicht", meinte Peter Neidel. "Ich bin zufrieden, die Stichwahl erreicht zu haben. Alles andere hätte mich enttäuscht." Für die Stichwahl setzt der 52-Jährige darauf, dass die Koalitionspartner Grüne und Freie Wähler ihn unterstützen. Dies stehe in einer nicht-öffentlichen Nebenabsprache zum Koalitionsvertrag. "In welcher Form die Unterstützung ausfällt, werden wir besprechen." Es gehe darum, dem Wähler zu vermitteln, dass er der Vertreter der Koalition sei, der den Koalitionsvertrag auch umsetzen werde und dass es eine "Arbeit aus einem Guss" ohne Blockaden oder interne Streitereien auf politischer Ebene gebe. Nachgefragt, wie die Unterstützung aussehen solle, antwortete Neidel: "Ich hoffe auf mehr als nur Empfehlungen, sondern dass man sich anstrengt, die eigenen Wähler zu motivieren, sodass sich die Stimmen auf mich vereinen. Die Koalitionspartner sollten das Interesse haben, dass so auch die Ziele des Vertrags erreicht werden."

Die genauen Pläne für den weiteren Wahlkampf sollen nun noch besprochen werden. Ein Faktor: Der Heuchelheimer wird am 30. September in der Sitzung des Gießener Stadtparlament zum zweiten Mal als Bürgermeister abgewählt und hat folglich mehr Zeit. Doch am Montag war er zu Arbeit im Büro im Gießener Rathaus und konnte nicht das Endergebnis abwarten. "Ich bin um 2.30 Uhr ins Bett und gegen 8 Uhr aufgestanden."

Vom Kandidatentrio war Kerstin Gromes als erste schlafen gegangen - um 0.30 Uhr. Für ihren Mann war Montag ein normaler Arbeitstag, sodass ihre Nacht um 7 Uhr vorbei war. "Ich hatte auf einen ruhigen Vormittag gehofft, aber dann gab es viele Anrufe und Nachrichten." Und wie kommentiert sie das Wahlergebnis? "Ich bin sehr froh, dass ich deutlich über dem Bundesdurchschnitt bin und begeistert über das Ergebnis in Gießen." Was sie unterschätzt habe, sei, dass sehr konservative Wähler das konservativste Angebot gewählt hätten, und da habe sie niemand rübergezogen. Auch den Unterschied zwischen der Stadt und den Kreiskommunen habe sie so deutlich nicht erwartet. "Aber ich bin neu dabei und da sind 23 Prozent eigentlich ganz toll", meinte die 52-Jährige.

Wie sollen die grünen Wähler mobilisiert werden, nun CDU-Kandidat Neidel zu wählen? "Wir werden die Wahl empfehlen vor dem Hintergrund, dass wir die grünen Inhalte aus dem Koalitionsvertrag bei Peter Neidel gut verortet sehen, sodass sie auch umgesetzt werden. Deshalb ist es gut, wenn der Landrat aus der Koalition stammt."