Wahlmarathon am 26. September

Gleich fünf Wahlen finden am 26. September im Kreis Gießen statt.

KREIS GIESSEN - Es wird ein besonderer Wahltag im Kreis am 26. September, denn im Kreis finden neben der Bundestagswahl gleich weitere vier Wahlen statt. Das bedeutet zumindest für die Wähler in drei Kommunen, dass sie einen Wahlzettel mehr auszufüllen haben.

Für die Landratswahl bleibt es bei den drei Kandidaten für das Rennen um die Position im Kreis GießenEs treten die amtierende Landrätin Anita Schneider für die SPD, Peter Neidel für die CDU und Kerstin Gromes für die Grünen an. Das teilte Kreiswahlleiter Ralf Sinkel auf Anfrage dieser Zeitung mit. Am Montagabend endete die Bewerbungsfrist für Kandidaten um punkt 18 Uhr.

Die Bürgermeisterkandidaten, die sich am Sonntag, 26. September, zur Wahl in Wettenberg stellen, stehen nach Ablauf der Bewerbungsfrist am gestrigen Montag ebenfalls endgültig fest. Um das Erbe von Bürgermeister Thomas Brunner bewirbt sich von der SPD Ralf Volgmann. Zudem tritt der Christdemokrat Andreas Häuser an. Als parteilose Kandidaten werfen Marc Nees und Philipp Nickel ihren Hut in den Ring.

In Buseck bleibt es bei zwei Kandidaten. Für die Bürgermeisterwahl haben sich laut Wahlleiterin Ilona Schindler bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 19. Juli keine weiteren Kandidaten gemeldet. Die Bürger können nun am 26. September entscheiden, ob der Amtsinhaber Dirk Haas (SPD) weiterhin Bürgermeister bleibt oder ob sein Herausforderer Michael Ranft (CDU) übernehmen soll. Eine mögliche Stichwahl ist auf den 24. Oktober terminiert.

Geht Bürgermeister Frank Ide in seine vierte Amtszeit oder übernimmt sein Herausforderer Marcel Schlosser von der CDU das Zepter im Rathaus in GrünbergSeit dem gestrigen Montag steht fest, dass die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 26. September ein Zweikampf zwischen den genannten Kandidaten wird, denn bis Montag 18 Uhr ging keine weitere Kandidatur beim Wahlamt ein. So haben die Grünberger am 26. September die Wahl zwischen Ide oder Schlosser.