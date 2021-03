Wahlplakate des Lindener Ausländerbeirates beschützt

Jetzt teilen:

LINDEN - "Auch wenn es möglicherweise nur ein Einzeltäter ist, müssen wir verschärft hinsehen, um Fremdenfeindlichkeit und Rassismus keinen Raum zu bieten. Diese Solidaritätsbekundung hat die Linke in Linden, die zur Kommunalwahl erstmals antritt, in den sozialen Medien veröffentlicht. Zuvor waren Wahlplakate des Ausländerbeirates, der ebenfalls zur Kommunalwahl neu gewählt wird, entfernt worden. Weiterhin ist nicht ganz klar, ob sie willentlich abgerissen wurden oder letztlich auch der Wind daran Schuld sein könnte. Eine Gruppe Lindener Bürger um den konservativen Jürgen Sievers stellte Letzteres fest.

"Viele Menschen bekundeten ihre Solidarität und waren mit Verharmlosungen und Relativierungen nicht einverstanden", so der Lindener Kommunalwahlkandidat der Linken, Meric Uludag, in einer Pressemitteilung. Andere, darunter einige CDU-Politiker, hätten das Geschehen relativiert, meint er. Klar sei, dass immer wieder Plakate entfernt würden, auch von anderen Parteien, habe es geheißen. Es fand am vergangenen Wochenende eine symbolische Bewachung der Plakate von Lindener Bürgern statt, an der Uludag mit dem Spitzenkandidaten Oliver Bednorz und dem Kreistagsabgeordneten Stefan Walther teilgenommen habe.

Es sei öffentlich behauptet worden, der Ausländerbeirat habe versehentlich Parzellen vertauscht und somit sei kein gezielter Angriff auszumachen. Insbesondere die Personen, die öffentlich bekundeten, dass die Plakate "vom Winde verweht" seien, versuchten weiterhin, die Geschehnisse als "geklärt" darzustellen. Sievers schrieb Uludag in einer Linden-Facebook-Gruppe: "Feuerchen zündeln nenne ich so was ..."

Als Mitglieder der Linken den Ausländerbeirat in Linden zum Vorfall befragte, habe dieser erklärt, die Darstellung nicht zu teilen.

"Wir möchten betonen, dass selbstverständlich Plakate durch Wind und Regen beschädigt werden können, aber nicht in diesem Ausmaß. Besonders der Freitag, der als ,Beweis' dienen soll, war sehr regnerisch und entspricht nicht den Witterungsverhältnissen der vorherigen Tage. Abgesehen davon, waren alle Plakate mehrfach entfernt und nur in der Nähe einer Plakatwand waren Rückstände zu finden. Die Plakate stehen auch nicht alle in der gleichen Himmelsrichtung. Diese Begründung finden wir generell fragwürdig und falsch", betont Uludag.

Im Übrigen seien Plakate vom Ausländerbeirat durch die AfD, die ebenfalls in Linden antritt, überklebt worden, aber nicht wie dargestellt, durch die AfD auf den richtigen Platz umgehängt worden.

Einen in Linden nicht ganz Unbekannten hat der Fall auch beschäftigt. Pfarrer Axel Zeiler-Held erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung: "Das zweimal hintereinander zwölf Plakate vom Winde verweht werden, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da hat jemand nachgeholfen."