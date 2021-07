"Wahlvorschlag der konservativen Liste litt unter Mangel"

Ein Gegengutachten hat der Kreisausländerbeirat anfertigen lassen. Foto: Weißenborn

KREIS GIESSEN - "Das kann man so sehen oder so", wird der Rechtsanwalt Gerhard Bennemann in einem Artikel des Kreisanzeigers anlässlich der Verabschiedung des Rechtsexperten und Autors zahlreicher Kommentare zur Hessischen Gemeindeordnung in den Ruhestand zitiert. So ganz anders sieht der frühere Wahlleiter von Büdingen auch die Frage der Zulässigkeit der jüngsten Kreisausländerbeiratswahl im Landkreis Gießen, über deren Gültigkeit mittlerweile auch in einem Untersuchungsausschuss des Kreistages diskutiert wird.

Im Gegensatz zu dem am Donnerstag erschienenen vom Landkreis veröffentlichten Gutachten des Staatsrechtlers Steffen Augsberg, den der Untersuchungsausschuss offiziell beauftragt hatte, kommt Bennemann zu einer ganz anderen Bewertung des Sachverhalts.

Das vom Vorsitzenden des Kreisausländerbeirats, Tim van Slobbe, in Auftrag gegebene Gutachten des Juristen bestätigt in allen entscheidenden Punkten dessen Position.

Laut Bennemann leide der damals von van Slobbe beanstandete Wahlvorschlag der AfD-nahen "Konservativen Liste" an einem formalen Mangel, der seine Zulassung verbiete. "Der Wahlvorschlag der konservativen Liste hätte nicht zur Wahl zugelassen werden dürfen. Seine Zulassung in der ersten Sitzung des Kreiswahlausschusses war rechtsfehlerhaft", schreibt der Kommunalrechtsexperte.

Die Frage, ob van Slobbe überhaupt einspruchsberechtigt gewesen sei, ist für Bennemann irrelevant, da der Wahlvorschlag der "Konservativen Liste" ohnehin nicht habe zugelassen werden dürfen. Bennemann sieht zudem auch keinen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, obwohl die Wahlvorschläge der "Liste für Vielfalt und Integration" sowie der "Liste für Vielfalt und Teilhabe" trotz "potenziell gleicher Wahlmängel" im Gegensatz zur "Konservativen Liste" zugelassen worden waren. Die Frage unterstelle, schreibt er, dass auch sämtliche anderen Wahlvorschläge gleichartige Mängel aufwiesen. Ob dies der Fall sei, könne ohne entsprechende Prüfung nicht festgestellt werden. Es habe möglicherweise einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz gegeben, da es aber keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht gebe, und hier die Willkürschwelle nicht andeutungsweise erreicht worden sei, hat dieser Verstoß nach Bennemanns Rechtsauffassung keine Auswirkungen.

Bennemanns Fazit: Dadurch, dass die "konservativen Liste" nicht auf dem Stimmzettel stand, sei kein unrichtiges Ergebnis der Wahl zum Kreisausländerbeirat entstanden. Der Einspruch gegen das Wahlergebnis sei daher zurückzuweisen und die Wahl für gültig zu erklären.

Das nächste Wort in der vertrackten Causa hat jetzt am nächsten Dienstag der Kreistagsuntersuchungsausschuss.