Waldbrand-Camp bei Fernwälder Feuerwehren

Mit Löschwasserrucksack, Löschpatschen und Gorgui-Tools gehen die Einsatzkräfte gegen das Feuer vor. Foto: Graf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FERNWALD - Auch an diesem Wochenende berichten die Medien wieder über Waldbrände in Italien, Griechenland, Spanien und der Türkei. Auch die Urlaubsregionen sind betroffen. Die Brände werden durch extreme Trockenheit, Hitze und Wind begünstigt. In den Hitzesommern 2018, 2019 und 2020 hatten die Feuerwehren bei uns vor allem in den östlichen Bundesländern, aber auch in Hessen mit teils verheerenden Waldbränden zu kämpfen.

Auch im Landkreis Gießen gab es in diesem Jahr schon mehrere Wald- und Flächenbrände, unter anderem bei Lollar. Hier wurden auch speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Anneröder Feuerwehr eingesetzt. Am Wochenende fand in einem Waldbrandcamp für die Fernwalder Feuerwehren in Annerod eine Spezialausbildung für Wald- und Flächenbrände statt. Die Spezialisten des "Waldbrandteams" kamen aus dem gesamten Bundesgebiet und gaben ihr Wissen gerne weiter. Der Anneröder Wehrführer Tobias Hennemuth hat die gemeinsame Ausbildungsveranstaltung organisiert.

Reales Feuer

Von Freitagabend bis Sonntagmittag erhielten Fernwälder Einsatzkräfte in Theorie und Praxis die "Firefighter 1 Ausbildung" durch diese Spezialisten. Das Ganze war verbunden mit realem Feuer auf dem Stoppelacker des Landwirts Karl-Heinz Schäfer am alten Hochbehälter und einer Nachtübung von Samstag auf Sonntag. Im praktischen Teil ging es am Samstagnachmittag um das Löschen von Flächenbränden, hier auf dem abgeernteten Getreidefeld. Dazu wurde zunächst eine Teilfläche des Feldes mit Brandbeschleuniger angezündet, der Wind entfachte das Ganze im Nu zu einem großen Feuer mit hochschlagenden Flammen. In einer Kette bekämpften die Einsatzkräfte mit Feuerpatschen, Löschrucksäcken und anderen Spezialgeräten vom Rand her das Feuer.

Fotos Mit Löschwasserrucksack, Löschpatschen und Gorgui-Tools gehen die Einsatzkräfte gegen das Feuer vor. Foto: Graf Auch die Brandbekämpfung vom Fahrzeug aus wurde geübt. Foto: Graf 2

Bei den Vegetationsbränden gehe es weniger um große Autos, sondern um spezielle Löschwerkzeuge, die der Firefighter benötige, um das Feuer zu begrenzen und zu löschen, erläuterte Stefan Becker von der Anneröder Feuerwehr. In einer weiteren Übung wurde das Löschen vom Feuerwehrfahrzeug (LF10-KatS) geübt. Dabei fuhr das Feuerwehrfahrzeug am Rand des Brandes entlang, eine Einsatzkraft ging nebenher und löschte nach dem "pump and roll-Verfahren" mithilfe von Pumpe und Schlauch. Das funktioniert auch mit dem Polaris Ranger des Malerfachbetriebs W. Häuser Rühl (Annerod) mit einer entsprechenden Pumpe auf der Ladefläche. Flächenbrände sind auch für die Löschmannschaften gefährlich, weil sie schwer berechenbar sind. Ihre Entwicklung ist abhängig von der Vegetation, vom Wetter und vom Gelände. Am Samstag war deutlich sichtbar, wie durch die Änderung der Windgeschwindigkeit oder der -richtung das Feuer in die Höhe schoss oder die Richtung wechselte, was zur Gefahr für die Einsatzkraft werden kann. Deshalb gilt: Eigensicherheit hat Priorität.

Auch ist die im Einsatz übliche wärmeisolierende Schutzkleidung mit Atemschutz eher hinderlich als geeignet, einen Vegetationsbrand zu bekämpfen. Leichter Schutzhelm, Feuerschutzhaube, Schutzbrille, Feuerwehrschuhe und ein schwer entflammbarer Schutzanzug (leicht) sind gefragt. Weitere wichtige Geräte und Ausrüstungsteile sind Feuerpatschen, Pulaski-Äxte, Gorgui-Tools und McLeod Kombinationswerkzeuge. Das sind sehr spezielle Werkzeuge, bei denen das geringe Gewicht eine große Rolle spielt, denn der Firefighter kommt mit seiner Ausrüstung auf ein Gewicht von mindestens 30 Kilogramm. Alleine das Wasser im Löschwasserrucksack wiegt 25 Kilogramm. Ein weiteres wichtiges Gerät ist der Husky-Faltbehälter, der zusammengefaltet aus dem Feuerwehrfahrzeug genommen wird, in Kürze aufgebaut ist, und dann nach Füllung und Größe mehrere tausend Liter Löschwasser vorhalten kann.

Gut aufgestellt

Bürgermeister Stefan Bechthold erklärte, bei den Fernwälder Wehren gebe es Spezialisten für die Vegetationsbrandbekämpfung (Wald-, Busch- und Flächenbrände), die regelmäßig trainierten und ausgebildet würden. Natürlich verfügten diese auch über die notwendigen Geräte. Bechthold sieht seine Feuerwehr gut aufgestellt. 110 Einsatzkräfte stehen in den Einsatzabteilungen zur Verfügung, davon 20 bis 25 Spezialisten für Vegetationsbrände und andere Einsatzarten.