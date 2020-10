Waldexkursion in Kinzenbach

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die moderne Waldbewirtschaftung ist häufig Anlass zu kritischen Äußerungen von Erholungssuchenden und Naturinteressierten. Wie die Forstwirtschaft versucht, Naturschutz und Waldbewirtschaftung in Einklang zu bringen, zeigt die Exkursion des BUND Kreisverbands Gießen in Kooperation mit dem Forstamt Wettenberg am Samstag, 24. Oktober. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz am Waldrand Kinzenbach (etwa zwei Kilometer nördlich von Kinzenbach bei der Wanderhütte, nahe des Waldkindergartens). Rita Kotschenreuther (Forstamt) und Andrea Malkmus (BUND) stellen auf der rund dreistündigen Wanderung durch den Wald Aspekte des Waldbaus und des Naturschutzes bei der Waldbewirtschaftung vor. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen, an geeignetes Schuhwerk und Wetterschutz sollte gedacht werden. Vor Ort werden die Kontaktdaten zur Nachverfolgung von Infektionen erhoben. Bei stärkerem Wind entfällt die Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden werden gerne entgegengenommen.